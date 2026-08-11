US-Helikopter beschießt Tanker in Golf von Oman
- US-Militär beschießt Tanker auf Kurs zum Iran
- Helikopter feuert zwei Hellfire-Raketen ab
- Verletzte unklar, US-Blockade gegen Iran hält an
WASHINGTON (dpa-AFX) - Das US-Militär hat einen Tanker bei dem Versuch beschossen, die amerikanische Blockade gegen iranische Häfen zu durchbrechen. Ein Helikopter des Typs MH-60 habe zwei Hellfire-Raketen auf das unter panamaischer Flagge fahrende Frachtschiff "M/V Vela Nova" gefeuert, als es auf einen iranischen Hafen zusteuern wollte, teilte das US-Regionalkommando Centcom auf X mit. Zuvor habe die Besatzung "wiederholte Warnungen" ignoriert.
Zunächst war unklar, ob bei dem Vorfall Menschen verletzt oder getötet wurden.
Zuvor hatte die britische Behörde zur Sicherheit der Schifffahrt (UKMTO) von einem Zwischenfall im Golf von Oman berichtet. Dabei seien ein Containerschiff und Streitkräfte ohne Nennung eines Landes involviert, hieß es.
Die USA blockieren seit Mitte Juli wieder iranische Häfen und Küstengebiete. Ziel der Blockade ist es unter anderem, Teheran Einnahmen aus dem Ölexport zu verwehren. Schiffen wird nicht erlaubt, iranische Häfen anzusteuern oder von dort abzulegen. In der Folge war es immer wieder zu Beschuss von Schiffen gekommen, auch wurden Tanker zu einer Kursänderung gedrängt./ngu/DP/he
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Trump spielt das jetzt als non-event runter (was es nicht ist), reagiert nicht;
Es wird da schnell kein Friedensabkommen geben, weil die Mullahs und die Revolutionsgarden, den einst so mächtigen Hegemon am Boden sehen wollen, schon rein aus Genugtuung für die erlittene Schmach und die Repressalien. Zusätzlich handelt es sich beim Gegner aus Sicht der Fundamentalisten um Ungläubige.
- Wenn die eingefrohrenen Vermögen freigegeben werden (zeitgleich)
- Der Iran die Strasse von Hormus kontrollieren und Wegezoll verlangen darf
- Langfristig eine Atombombe gebaut werden kann
- Israel sich aus dem Libanon zurückzieht und die Hamas in Ruhe lässt
- die Huthis in Ruhe gelassen werden (Saudiarabien)
- Sich die Amis weitestgehend aus dem persischen Golf einschliesslich Basen zurückziehen
Sieg auf der ganzen Linie für den Iran, die Megaloserkarte für die Amis und das kann selbst Donaldo mit noch so imposanten Fakenews schön reden.
Jetzt mal ganz unabhängig von irgendwelchen Youtube-Quellen.