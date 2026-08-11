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    US-Helikopter beschießt Tanker in Golf von Oman

    Für Sie zusammengefasst
    • US-Militär beschießt Tanker auf Kurs zum Iran
    • Helikopter feuert zwei Hellfire-Raketen ab
    • Verletzte unklar, US-Blockade gegen Iran hält an
    US-Helikopter beschießt Tanker in Golf von Oman
    Foto: Stringer - dpa

    WASHINGTON (dpa-AFX) - Das US-Militär hat einen Tanker bei dem Versuch beschossen, die amerikanische Blockade gegen iranische Häfen zu durchbrechen. Ein Helikopter des Typs MH-60 habe zwei Hellfire-Raketen auf das unter panamaischer Flagge fahrende Frachtschiff "M/V Vela Nova" gefeuert, als es auf einen iranischen Hafen zusteuern wollte, teilte das US-Regionalkommando Centcom auf X mit. Zuvor habe die Besatzung "wiederholte Warnungen" ignoriert.

    Zunächst war unklar, ob bei dem Vorfall Menschen verletzt oder getötet wurden.

    Zuvor hatte die britische Behörde zur Sicherheit der Schifffahrt (UKMTO) von einem Zwischenfall im Golf von Oman berichtet. Dabei seien ein Containerschiff und Streitkräfte ohne Nennung eines Landes involviert, hieß es.

    Die USA blockieren seit Mitte Juli wieder iranische Häfen und Küstengebiete. Ziel der Blockade ist es unter anderem, Teheran Einnahmen aus dem Ölexport zu verwehren. Schiffen wird nicht erlaubt, iranische Häfen anzusteuern oder von dort abzulegen. In der Folge war es immer wieder zu Beschuss von Schiffen gekommen, auch wurden Tanker zu einer Kursänderung gedrängt./ngu/DP/he





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