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Cisco Systems Aktie unter starkem Abgabedruck - 11.08.2026
Am 11.08.2026 ist die Cisco Systems Aktie, bisher, um -2,73 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Cisco Systems Aktie.
Cisco Systems ist ein führender Netzwerkausrüster, fokussiert auf Router, Switches, Sicherheits- und Collaboration-Lösungen sowie Software/Services (u.a. Webex). Starke Stellung im Enterprise- und Service-Provider-Markt. Wichtige Konkurrenten: Huawei, Juniper, HPE/Aruba, Arista. USPs: breites Portfolio, hohe Integrationsdichte, starker Service, etablierter Standard im Unternehmensnetzwerk.
Cisco Systems Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 11.08.2026
Die Cisco Systems Aktie notiert aktuell bei 104,32€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -2,73 % nachgegeben, was einem Verlust von -2,93 € entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,57 %, geht es heute bei der Cisco Systems Aktie nach unten. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?
Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Cisco Systems in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +30,30 % bestehen.
Im Vergleich zur Vorwoche ist die Cisco Systems Aktie damit um +6,10 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +0,73 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Cisco Systems +61,94 % gewonnen.
Der Dow Jones hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,29 % geändert.
Cisco Systems Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+6,10 %
|1 Monat
|+0,73 %
|3 Monate
|+30,30 %
|1 Jahr
|+72,73 %
Informationen zur Cisco Systems Aktie
Es gibt 4 Mrd. Cisco Systems Aktien. Damit ist das Unternehmen 413,06 Mrd.EUR € wert.
Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 11.08.2026
Top- und Flop-Aktien am 11.08.2026 im S&P 500.
Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 11.08.2026
Top- und Flop-Aktien am 11.08.2026 im US Tech 100.
Börsen Update USA - 11.08. - US Tech 100 schwach -0,35 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.
Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag
Fortinet, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,27 %. Palo Alto Networks notiert im Minus, mit -0,63 %. Hewlett Packard Enterprise notiert im Minus, mit -0,32 %.
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Ob die Cisco Systems Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Cisco Systems Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.