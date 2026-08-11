Cisco Systems Aktie unter starkem Abgabedruck - 11.08.2026

Die Cisco Systems Aktie notiert aktuell bei 104,32€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -2,73 % nachgegeben, was einem Verlust von -2,93 € entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,57 %, geht es heute bei der Cisco Systems Aktie nach unten. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Cisco Systems ist ein führender Netzwerkausrüster, fokussiert auf Router, Switches, Sicherheits- und Collaboration-Lösungen sowie Software/Services (u.a. Webex). Starke Stellung im Enterprise- und Service-Provider-Markt. Wichtige Konkurrenten: Huawei, Juniper, HPE/Aruba, Arista. USPs: breites Portfolio, hohe Integrationsdichte, starker Service, etablierter Standard im Unternehmensnetzwerk.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Cisco Systems in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +30,30 % bestehen.

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Im Vergleich zur Vorwoche ist die Cisco Systems Aktie damit um +6,10 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +0,73 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Cisco Systems +61,94 % gewonnen.

Der Dow Jones hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,29 % geändert.

Cisco Systems Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +6,10 % 1 Monat +0,73 % 3 Monate +30,30 % 1 Jahr +72,73 %

Informationen zur Cisco Systems Aktie

Stand: 11.08.2026, 22:00 Uhr

Es gibt 4 Mrd. Cisco Systems Aktien. Damit ist das Unternehmen 413,06 Mrd.EUR € wert.

Top- und Flop-Aktien am 11.08.2026 im S&P 500.

Top- und Flop-Aktien am 11.08.2026 im US Tech 100.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Fortinet, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,27 %. Palo Alto Networks notiert im Minus, mit -0,63 %. Hewlett Packard Enterprise notiert im Minus, mit -0,32 %.

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Ob die Cisco Systems Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Cisco Systems Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.