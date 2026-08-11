JPMORGAN stuft DIAGEO auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Diageo auf "Neutral" mit einem Kursziel von 1800 Pence belassen. Celine Pannuti erhöhte am Dienstag ihre Schätzungen für den Gewinn je Aktie 2027 um 7 Prozent, womit sie die neuen mittelfristigen Ziele des Spirituosenkonzerns berücksichtigt./rob/ajx/heVeröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2026 / 20:49 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2026 / 20:49 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Diageo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,40 % und einem Kurs von 20,53EUR auf Lang & Schwarz (11. August 2026, 22:54 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Celine Pannuti

Analysiertes Unternehmen: DIAGEO

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 18

Kursziel alt: 18

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A



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