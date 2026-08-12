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    Hawesko Holding SE Updates Its 2026 Financial Forecast

    Hawesko has cut its 2026 outlook after a weak third quarter, trimming revenue, profit and cash flow targets despite a slightly stronger gross margin and new efficiency plans.

    Hawesko Holding SE Updates Its 2026 Financial Forecast
    Foto: adobe.stock.com
    • Hawesko Holding SE lowered its 2026 forecast because third-quarter performance has been below expectations and only limited seasonal improvement is expected for the rest of the year.
    • Full-year revenue is now expected to decline by 2%–4%, compared with the previous forecast of growth of up to 2%; 2025 revenue was €622 million.
    • Operating EBIT before one-off expenses is forecast at €23–26 million, down from the previous range of €28–32 million; one-off expenses of up to €4 million are expected.
    • Free cash flow is now projected at €28–33 million, compared with the previous forecast of €30–36 million, while ROCE is expected at 9%–11%, versus 11%–14% previously.
    • First-half 2026 revenue fell 3.6% year on year to €274.8 million, while operating EBIT declined to €5.1 million from €6.1 million.
    • Despite the challenging market environment, the gross profit margin improved to 45.2% from 43.9%; Hawesko will intensify its FOKUS efficiency program and transform all e-commerce activities from autumn 2026.

    The next important date, Publication of the semi-annual financial report, at Hawesko Holding is on 12.08.2026.


    Hawesko Holding

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    ISIN:DE0006042708WKN:604270
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