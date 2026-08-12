Hawesko Holding SE Updates Its 2026 Financial Forecast
Hawesko has cut its 2026 outlook after a weak third quarter, trimming revenue, profit and cash flow targets despite a slightly stronger gross margin and new efficiency plans.
Foto: adobe.stock.com
- Hawesko Holding SE lowered its 2026 forecast because third-quarter performance has been below expectations and only limited seasonal improvement is expected for the rest of the year.
- Full-year revenue is now expected to decline by 2%–4%, compared with the previous forecast of growth of up to 2%; 2025 revenue was €622 million.
- Operating EBIT before one-off expenses is forecast at €23–26 million, down from the previous range of €28–32 million; one-off expenses of up to €4 million are expected.
- Free cash flow is now projected at €28–33 million, compared with the previous forecast of €30–36 million, while ROCE is expected at 9%–11%, versus 11%–14% previously.
- First-half 2026 revenue fell 3.6% year on year to €274.8 million, while operating EBIT declined to €5.1 million from €6.1 million.
- Despite the challenging market environment, the gross profit margin improved to 45.2% from 43.9%; Hawesko will intensify its FOKUS efficiency program and transform all e-commerce activities from autumn 2026.
The next important date, Publication of the semi-annual financial report, at Hawesko Holding is on 12.08.2026.
+0,82 %
+3,06 %
+0,83 %
-9,52 %
-20,26 %
-51,20 %
-68,98 %
-53,88 %
-11,71 %
Exklusiv für wallstreetONLINE User Eröffnen Sie bis zum 31.08.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie in unserer Auswahl im Wert von 50 Euro.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte