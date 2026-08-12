Hawesko Holding SE aktualisiert Prognose für 2026 – das steckt dahinter
Hawesko stellt die Weichen neu: Nach einem schwächeren dritten Quartal korrigiert der Weinkonzern seine Jahresziele und setzt verstärkt auf Effizienz und E-Commerce.
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- Hawesko Holding SE senkt aufgrund einer schwächeren Geschäftsentwicklung im dritten Quartal die Prognose für das Geschäftsjahr 2026.
- Der Umsatz soll nun um 2 bis 4 Prozent gegenüber dem Vorjahr sinken; zuvor wurde ein Wachstum von bis zu 2 Prozent erwartet.
- Das operative EBIT vor einmaligen Aufwendungen wird auf 23 bis 26 Mio. Euro prognostiziert, nach zuvor 28 bis 32 Mio. Euro; einmalige Aufwendungen können bis zu 4 Mio. Euro betragen.
- Die Prognosen für den Free Cashflow werden auf 28 bis 33 Mio. Euro und für den ROCE auf 9 bis 11 Prozent gesenkt.
- Im ersten Halbjahr 2026 sank der Umsatz um 3,6 Prozent auf 274,8 Mio. Euro; das operative EBIT ging auf 5,1 Mio. Euro zurück, während die Rohertragsmarge auf 45,2 Prozent stieg.
- Hawesko will das Effizienzprogramm „FOKUS“ intensivieren und ab Herbst eine umfassende Transformation aller E-Commerce-Aktivitäten starten.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht, bei Hawesko Holding ist am 12.08.2026.
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