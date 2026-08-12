Paukenschlag bei PNE! MP Materials Aktie zieht an! Wann startet Strategic Resources die Rally?
Paukenschlag bei PNE. Die Angebote interessierter Investoren liegen unter dem aktuellen Börsenkurs. Aufgrund dieser Meldung stürzte die Aktie des Projektierers und Betreibers von Windkraftwerken in den vergangenen Tagen ab. Dabei scheinen die …
Foto: esg-aktien.de
Paukenschlag bei PNE. Die Angebote interessierter Investoren liegen unter dem aktuellen Börsenkurs. Aufgrund dieser Meldung stürzte die Aktie des Projektierers und Betreibers von Windkraftwerken in den vergangenen Tagen ab. Dabei scheinen die Projekte durchaus interessant zu sein. Immerhin hat man kürzlich einen Verkauf gemeldet. Reif für eine Rally scheint die Aktie von Strategic Resources zu sein. Das Unternehmen baut eine Wertschöpfungskette vom Rohstoff bis zur Stahlindustrie und Batteriefertigung auf. Im Fokus steht insbesondere grüner Stahl. Konzerne wie ArcelorMittal, Salzgitter, thyssenkrupp und SSAB investieren massiv und benötigen hochreine Eisenerzpellets. Diese will Strategic Resources liefern. Nach über 50 % Kursverlust sendet die Aktie von MP Materials ein Lebenszeichen. Das Update zum zweiten Quartal hat Anleger überzeugt. Allerdings schreibt das Unternehmen weiterhin rote Zahlen.
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