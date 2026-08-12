Lahontan Gold, Deutsche Telekom und Berkshire Hathaway: Drei Aktien mit frischem Rückenwind Gold hat sich nach dem jüngsten Rücksetzer wieder deutlich erholt. Das spielt auch Lahontan Gold in die Karten. Der kanadische Gold-Explorer steht zudem vor Wochen, die für die weitere Entwicklung des Unternehmens besonders wichtig werden könnten. …



