Lahontan Gold, Deutsche Telekom und Berkshire Hathaway: Drei Aktien mit frischem Rückenwind
Gold hat sich nach dem jüngsten Rücksetzer wieder deutlich erholt. Das spielt auch Lahontan Gold in die Karten. Der kanadische Gold-Explorer steht zudem vor Wochen, die für die weitere Entwicklung des Unternehmens besonders wichtig werden könnten. …
Foto: zukunftsbilanzen.de
Gold hat sich nach dem jüngsten Rücksetzer wieder deutlich erholt. Das spielt auch Lahontan Gold in die Karten. Der kanadische Gold-Explorer steht zudem vor Wochen, die für die weitere Entwicklung des Unternehmens besonders wichtig werden könnten. Neue Bohrergebnisse könnten zusätzliche Hinweise auf das Potenzial der Santa-Fe-Mine in Nevada liefern, obendrein sollen eine aktualisierte Ressourcenschätzung und eine neue Wirtschaftlichkeitsstudie folgen. Die Deutsche Telekom verwöhnt ihre Aktionäre indes mit einem milliardenschweren Rückkaufprogramm und bei Berkshire Hathaway beginnt nach Warren Buffett eine neue Ära. Drei Aktien mit völlig unterschiedlichen Risikoprofilen – aber jeweils frischen Kurstreibern. Wir stellen das Trio im Aktiencheck näher vor.
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