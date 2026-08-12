Dividenden-Rendite oder Wachstums-Potenzial? Diese Chancen bieten Bayer, BASF und Volatus Aerospace! Der Krieg in der Ukraine bleibt ein Unsicherheitsfaktor, der die Märkte weiter im Griff hält. Russland und die Ukraine setzen ihre gegenseitigen Angriffe auf Infrastruktur und Industrieanlagen fort, während diplomatische Lösungen weiterhin nicht in …



