🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsStandard Lithium AktievorwärtsNachrichten zu Standard Lithium
    53 Aufrufe 53 0 Kommentare 0 Kommentare

    Standard Lithium mit Kurssprung! Nordex mit Großauftrag! Kupferrally und Newsflow treiben Power Metallic Mines Aktie!

    Kurssprung bei Standard Lithium. Anleger reagierten positiv auf das Update der US-Lithium-Hoffnung. Demnach hat man wichtige Voraussetzungen für die geplante Entwicklung des South West Arkansas Projects (SWA) geschaffen. War die 20-%-Rally bei Power …

    Standard Lithium mit Kurssprung! Nordex mit Großauftrag! Kupferrally und Newsflow treiben Power Metallic Mines Aktie!
    Foto: esg-aktien.de
    Kurssprung bei Standard Lithium. Anleger reagierten positiv auf das Update der US-Lithium-Hoffnung. Demnach hat man wichtige Voraussetzungen für die geplante Entwicklung des South West Arkansas Projects (SWA) geschaffen. War die 20-%-Rally bei Power Metallic Mines erst der Anfang? Die Chancen dafür stehen gut. Analysten sehen deutlich höhere Kurse. Zudem treibt die Kupferrally und es stehen wichtige News an. Der hohe Kupferpreis sollte eigentlich der Windenergiebranche zu schaffen machen. Doch davon fehlt derzeit jede Spur, wie der jüngste Großauftrag von Nordex zeigt. Die Aktie nimmt sich derzeit eine Auszeit. Dennoch liegt die Performance im laufenden Jahr bei über 25 %.

    Lesen sie den Artikel hier weiter





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte




    Verfasst von ESG Aktien
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Standard Lithium mit Kurssprung! Nordex mit Großauftrag! Kupferrally und Newsflow treiben Power Metallic Mines Aktie! Kurssprung bei Standard Lithium. Anleger reagierten positiv auf das Update der US-Lithium-Hoffnung. Demnach hat man wichtige Voraussetzungen für die geplante Entwicklung des South West Arkansas Projects (SWA) geschaffen. War die 20-%-Rally bei Power …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     