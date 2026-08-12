Standard Lithium mit Kurssprung! Nordex mit Großauftrag! Kupferrally und Newsflow treiben Power Metallic Mines Aktie! Kurssprung bei Standard Lithium. Anleger reagierten positiv auf das Update der US-Lithium-Hoffnung. Demnach hat man wichtige Voraussetzungen für die geplante Entwicklung des South West Arkansas Projects (SWA) geschaffen. War die 20-%-Rally bei Power …



