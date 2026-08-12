Standard Lithium mit Kurssprung! Nordex mit Großauftrag! Kupferrally und Newsflow treiben Power Metallic Mines Aktie!
Kurssprung bei Standard Lithium. Anleger reagierten positiv auf das Update der US-Lithium-Hoffnung. Demnach hat man wichtige Voraussetzungen für die geplante Entwicklung des South West Arkansas Projects (SWA) geschaffen. War die 20-%-Rally bei Power …
Foto: esg-aktien.de
Kurssprung bei Standard Lithium. Anleger reagierten positiv auf das Update der US-Lithium-Hoffnung. Demnach hat man wichtige Voraussetzungen für die geplante Entwicklung des South West Arkansas Projects (SWA) geschaffen. War die 20-%-Rally bei Power Metallic Mines erst der Anfang? Die Chancen dafür stehen gut. Analysten sehen deutlich höhere Kurse. Zudem treibt die Kupferrally und es stehen wichtige News an. Der hohe Kupferpreis sollte eigentlich der Windenergiebranche zu schaffen machen. Doch davon fehlt derzeit jede Spur, wie der jüngste Großauftrag von Nordex zeigt. Die Aktie nimmt sich derzeit eine Auszeit. Dennoch liegt die Performance im laufenden Jahr bei über 25 %.
Lesen sie den Artikel hier weiter
Lesen sie den Artikel hier weiter
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte