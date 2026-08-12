Termine bis 25. August 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Dienstag, den 25. August ^ --------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 12. AUGUST

SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Bundeskabinett - u.a. mit Reform der Nachrichtendienste, Frühstartrente und Bafög-Reform + Kabinettssitzung wird von Vizekanzler Lars Klingbeil (SPD) geleitet + ca. 12.55 Pressestatement Klingbeil



EUR: EU-Verpackungsverordnung (PPWR) tritt in Kraft



CHE: ILO-Bericht über Jugendarbeitslosigkeit



--------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 13. AUGUST



TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Ströer, Q2-Zahlen (9.00 Pk)

07:00 DEU: Grenke, Q2-Zahlen

07:00 DEU: HelloFresh, Q2-Zahlen (8.30 Analystencall)

07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 7/26

07:00 DEU: RWE, Q2-Zahlen (detailliert)

07:00 DEU: Thyssenkrupp, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Init, Q2-Zahlen

07:00 DEU: SMA Solar, Q2-Zahlen (detailliert)

07:00 DEU: Cewe Stiftung, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Wacker Neuson, Q2-Zahlen (detailliert)

07:00 DEU: Deutsche Pfandbriefbank, Q2-Zahlen (9.30 Pk) 07:00 DEU: PNE, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Evotec, Q2-Zahlen (detailliert)

07:30 DEU: MLP, Q2-Zahlen (detailliert) (10.00 Pk)

07:30 DEU: Energiekontor, Halbjahreszahlen

07:30 DEU: Vincorion, Halbjahreszahlen

07:30 DEU: Sixt SE, Q2-Zahlen

07:30 DEU: Secunet Security Networks, Q2-Zahlen

07:30 DEU: HHLA, Q2-Zahlen

07:30 DEU: Hapag-Lloyd, Halbjahreszahlen

07:30 DEU: Ottobock SE & Co KGaA, Q2-Zahlen

07:30 DEU: Friedrich Vorwerk, Q2-Zahlen (detailliert)

07:30 NLD: Adyen, Halbjahreszahlen

07:45 DEU: Eckert & Ziegler, Q2-Zahlen

08:00 DEU: MBB SE, Q2-Zahlen

08:00 DEU: Jost Werke, Q2-Zahlen

08:00 DNK: A.P. Moller-Maersk, Q2-Zahlen

18:00 DEU: Deutsche Euroshop, Q2-Zahlen



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Birkenstock, Q3-Zahlen

USA: Applied Materials, Q2-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Erzeugerpreise 7/26

08:00 GBR: BIP Q2/26 (1. Veröffentlichung)

08:00 GBR: Privatkonsum Q2/26 (1. Veröffentlichung)

08:00 GBR: Staatsausgaben xQ2/26 (1. Veröffentlichung) 08:00 GBR: Im- und Exporte Q2/26 (1. Veröffentlichung) 08:00 GBR: Industrieproduktion 6/26

08:00 GBR: BIP 6/26

08:00 GBR: Handelsbilanz 6/26

08:00 SWE: Verbraucherpreise 7/26 (endgültig)

08:30 CHE: Erzeugerpreise 7/26

08:30 CHE: Importpreise 7/26

09:00 ESP: Verbraucherpreise 7/26 (endgültig)

09:30 POL: Verbraucherpreise 7/26 (endgültig)

10:00 NOR: Zentralbank, Zinsentscheid

11:00 EUR: Industrieproduktion 6/26

12:00 IRL: Verbraucherpreise 7/26 (endgültig)

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:30 USA: Erzeugerpreise 7/26



SONSTIGE TERMINE

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--------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 14. AUGUST



TERMINE UNTERNEHMEN

07:30 DEU: SFC Energy, Q2-Zahlen

07:30 DEU: Nagarro, Q2-Zahlen

07:30 DEU: Talanx, Q2-Zahlen (8.30 Pk)

08:00 DEU: Wüstenrot & Württembergische, Q2-Zahlen

08:00 GBR: Aviva, Halbjahreszahlen

18:00 DEU: Flatexdegiro, Halbjahreszahlen



TERMINE KONJUNKTUR

07:00 FIN: Verbraucherpreise 7/26

08:00 DEU: Großhandelspreise 7/26

08:00 ROU: BIP Q2/26 (vorläufig)

08:45 FRA: Verbraucherpreise 7/26 (endgültig)

09:30 POL: BIP Q2/26 (vorläufig)

11:00 EUR: BIP Q2/26 (2. Veröffentlichung)

11:00 EUR: Handelsbilanz 6/26

11:00 EUR: Beschäftigung Q2/26 (vorläufig)

14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 7/26

15:00 RUS: Leistungsbilanz Q2/26 (vorläufig)

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 8/26 (vorläufig) 16:00 USA: Lagerbestände 6/26



SONSTIGE TERMINE

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--------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 17. AUGUST



TERMINE UNTERNEHMEN

DEU: Wüstenrot & Württembergische, Capital Markets Day

TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: BIP Q2/26 (1. Veröffentlichung)

04:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 7/26

04:00 CHN: Industrieprodukten 7/26

06:30 JPN: Kapazitätsauslastung 6/26

06:30 JPN: Industrieproduktion 6/26 (endgültig)

10:00 BGL: Verbraucherpreise 7/26 (endgültig)

14:30 USA: Empire State Index 8/26

16:00 USA: NAHB Wohnungsmarktindex 8/26



SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Pk Tennet zum symbolischen Tunneldurchschlag der SuedLink-Elbquerung, Wischhafen

HINWEIS

KOR: Feiertag, Börse geschlossen



--------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 18. AUGUST



TERMINE UNTERNEHMEN

00:30 AUS: BHP Group, Jahreszahlen

08:00 GBR: Klarna Group, Q2-Zahlen

08:30 DEU: Einhell, Q2-Zahlen

10:00 DEU: Elmos Semiconductor, Hauptversammlung (außerordentlich) 10:30 DEU: Verband der Sparda-Banken, Jahrespressegespräch, Frankfurt/M. 12:00 USA: Home Depot, Q2-Zahlen



DEU: Mutares, Call zu den Halbjahreszahlen



TERMINE KONJUNKTUR

08:00 GBR: Arbeitslosenzahlen 6/26

14:15 USA: ADP Beschäftigung

14:30 USA: Im- und Exportpreise 7/26

14:30 USA: Baubeginne- und genehmigungen 7/26

15:15 USA: Industrieproduktion 7/26

15:15 USA: Kapazitätsauslastung 7/26

16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 7/26



SONSTIGE TERMINE

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--------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 19. AUGUST



TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 CHE: Straumann Holding, Halbjahreszahlen

07:00 CHE: Sunrise Communications, Halbjahreszahlen

07:00 CHE: Geberit, Q2-Zahlen

07:00 NLD: DocMorris, Halbjahreszahlen

07:30 DEU: Heidelberger Druckmaschinen, Q1-Zahlen (11.00 Pk) 08:00 DNK: Carlsberg, Halbjahreszahlen

13:00 USA: Analog Devices, Q3-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Kernrate Maschinenaufträge 6/26

08:00 GBR: Verbraucherpreise 7/26

10:00 BGL: Leistungsbilanz 6/26

10:00 EUR: EZB Leistungsbilanz 6/26

11:00 EUR: Arbeitskosten Q2/26 (vorläufig)

11:00 EUR: Verbraucherpreise 7/26 (endgültig)

20:00 USA: FOMC Sitzungsprotokoll 29.7.26



--------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 20. AUGUST



TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 NLD: Aegon, Halbjahreszahlen

07:30 DEU: Tonies, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: Hays, Jahreszahlen

10:00 DEU: BayernLB, Halbjahreszahlen

13:00 USA: Walmart, Q2-Zahlen

17:45 DEU: CTS Eventim, Q2-Zahlen



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

USA: Deere & Co, Q3-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Handelsbilanz 7/26

06:30 NLD: Arbeitslosenquote 7/26

08:00 DEU: Erzeugerpreise 7/26

08:00 DNK: BIP Q2/26 (1. Veröffentlichung)

08:00 GBR: Im- und Exporte 7/26

09:30 SWE: Zentralbank, Zinsentscheid

09:30 POL: Industrieproduktion 7/26

09:30 POL: Erzeugerpreise 7/26

11:00 EUR: Bauproduktion 6/26

14:30 USA: Philadelphia Fed Business Outlook 8/26

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

16:00 USA: Frühindikator 7/26



SONSTIGE TERMINE

10:30 DEU: Jahrespressekonferenz des Verbands für Schiffbau und Meerestechnik (VSM), Hamburg

--------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 21. AUGUST



TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 CHE: Siegfried Holding, Halbjahreszahlen



TERMINE KONJUNKTUR

01:01 GBR: GfK Verbrauchervertrauen 8/26

01:30 JPN: Verbraucherpreise 7/26

02:30 JPN: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 8/26 (1. Veröffentlichung) 08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 7/26

08:45 FRA: Geschäftsklima 8/26

08:45 FRA: Produzentenvertrauen 8/26

09:15 FRA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 8/26 (1. Veröffentlichung) 09:30 DEU: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 8/26 (1. Veröffentlichung) 10:00 EUR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 8/26 (1. Veröffentlichung) 10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 8/26 (1. Veröffentlichung) 15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 8/26 (1. Veröffentlichung) 16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 8/26 (vorläufig)



--------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 24. AUGUST



TERMINE UNTERNEHMEN

DEU: Deutz, außerordentliche Hauptversammlung



TERMINE KONJUNKTUR

09:30 POL: Einzelhandelsumsatz 7/26

14:30 USA: CFNA-Index 7/26



SONSTIGE TERMINE

12:00 DEU: Branchentag Erneuerbare Energien & Energie-Sommerfest mit Niedersachsens Ministerpräsident Olaf Lies und Energieminister Christian Meyer, Hannover

13:00 DEU: Preiserhöhungen bei Fernwärme: Mündliche Verhandlung im Fall der Sammelklage des Verbraucherzentrale Bundesverbandes gegen Eon

--------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 25. AUGUST



TERMINE UNTERNEHMEN

07:30 DEU: Dermapharm Holding, Q2-Zahlen

09:30 DEU: VW-Betriebsversammlung mit Konzernchef Oliver Blume zu Plänen für weitere Sparmaßnahmen, Wolfsburg 10:00 DEU: DZ Bank, Pressegespräch anlässlich Veröffentlichung der Halbjahreszahlen, Frankfurt/M. 22:00 USA: Zoom Video Communications, Q2-Zahlen



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Dekabank, Halbjahreszahlen

USA: Intuit, Q4-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

07:00 JPN: CI-Index: Frühindikatoren 6/26 (endgültig)

07:00 FIN: Arbeitslosenquote 7/26

08:00 DEU: Staatsausgaben Q2/26

08:00 DEU: BiP Q2/26 (2. Veröffentlichung)

08:00 DEU: Privatkonsum Q2/26

08:45 FRA: Verbauchervertrauen 8/26

09:30 POL: Arbeitslosenquote 7/26

10:00 DEU: Ifo-Geschäftsklima 8/26

14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheidung

14:15 USA: ADP Beschäftigung

15:00 USA: FHFA Hauspreisindex 6/26

15:00 BEL: Geschäftsklima 8/26

16:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 8/26

16:00 USA: Neubauverkäufe 7/26

16:00 USA: Verbrauchervertrauen 8/26



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