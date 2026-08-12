Nordkorea feuert erneut ballistische Rakete ab

SEOUL/TOKIO (dpa-AFX) - Nordkorea hat nach südkoreanischen und japanischen Angaben mindestens eine ballistische Rakete abgefeuert. Die Rakete startete demnach von der nordkoreanischen Ostküste und flog in östliche Richtung. Nach Angaben des japanischen Verteidigungsministeriums erreichte der Flugkörper eine maximale Höhe von rund 90 Kilometern und eine Reichweite von knapp 700 Kilometern, ehe er im Meer aufprallte.

Wie Südkoreas amtliche Nachrichtenagentur Yonhap berichtete, war das Geschoss am Himmel für einige Anwohner Südkoreas in der nordöstlichen Küstenregion mit bloßem Auge sichtbar. Das Kommando des US-Militärs für den Pazifik-Raum erklärte, die Ereignisse stellten keine unmittelbare Gefahr für US-Personal, die Vereinigten Staaten oder das Hoheitsgebiet der Verbündeten dar.