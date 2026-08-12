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    Nordkorea feuert erneut ballistische Rakete ab

    Für Sie zusammengefasst
    • Nordkorea feuert ballistische Rakete ins Meer
    • Rakete fliegt 700 Kilometer weit und 90 Kilometer hoch
    • Tests stehen wohl im Zusammenhang mit Militärübungen
    Nordkorea feuert erneut ballistische Rakete ab
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    SEOUL/TOKIO (dpa-AFX) - Nordkorea hat nach südkoreanischen und japanischen Angaben mindestens eine ballistische Rakete abgefeuert. Die Rakete startete demnach von der nordkoreanischen Ostküste und flog in östliche Richtung. Nach Angaben des japanischen Verteidigungsministeriums erreichte der Flugkörper eine maximale Höhe von rund 90 Kilometern und eine Reichweite von knapp 700 Kilometern, ehe er im Meer aufprallte.

    Wie Südkoreas amtliche Nachrichtenagentur Yonhap berichtete, war das Geschoss am Himmel für einige Anwohner Südkoreas in der nordöstlichen Küstenregion mit bloßem Auge sichtbar. Das Kommando des US-Militärs für den Pazifik-Raum erklärte, die Ereignisse stellten keine unmittelbare Gefahr für US-Personal, die Vereinigten Staaten oder das Hoheitsgebiet der Verbündeten dar.

    Bevorstehendes US-südkoreanisches Militärmanöver

    Vergangene Woche hatte Nordkorea ebenfalls eine Kurzstreckenrakete abgefeuert. Laut südkoreanischen Berichten dürften die jüngsten Raketentests im Zusammenhang mit den jährlichen Militärübungen der amerikanischen und südkoreanischen Streitkräfte stehen. Diese sollen am 17. August beginnen. Daher rechnen Experten in den kommenden Tagen und Wochen möglicherweise mit weiteren nordkoreanischen Raketentests. Nordkoreas Staatsführung betrachtet die Militärmanöver als potenzielle Kriegsvorbereitung, während Seoul und Washington deren defensive Natur betonen.

    Es handelt sich laut Südkoreas amtlicher Nachrichtenagentur Yonhap bereits um Nordkoreas elften ballistischen Raketenstart in diesem Jahr. Dem abgeschotteten Land unter Führung von Machthaber Kim Jong Un ist es gemäß mehreren Resolutionen des UN-Sicherheitsrats grundsätzlich untersagt, ballistische Raketen abzufeuern./fkr/DP/zb







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