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    Am Wochenende kein Zugverkehr am Lübecker Hauptbahnhof

    Für Sie zusammengefasst
    • Lübecker Bahnhof vom 14. bis 17. August gesperrt
    • Ersatzbusse fahren zu acht Zielen ab LindenArcaden
    • Mehr Zeit einplanen, Fahrräder bleiben zuhause
    Am Wochenende kein Zugverkehr am Lübecker Hauptbahnhof
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    LÜBECK (dpa-AFX) - Wegen der Erneuerung des Stellwerks werden am Lübecker Hauptbahnhof vom 14. August abends bis zum 17. August frühmorgens keine Züge der Deutschen Bahn und erixx Holstein fahren. Der Betrieb im Bahnhof wird komplett unterbrochen.

    Für Tausende Fahrgäste bedeutet das Umstieg auf Ersatzverkehr. Während der Sperrung verkehren Ersatzbusse in Richtung Kiel, Lüneburg, Neustadt, Scharbeutz, Travemünde, Bad Oldesloe, Preetz und Schönberg, wie erixx mitteilte. Die Haltestellen dafür werden an den LindenArcaden an beiden Straßenseiten eingerichtet. Sie befinden sich neben dem Bahnhofsvorplatz.

    Die Busse der Linie X85 nach Fehmarn verkehren weiterhin von der regulären Sonderhaltestelle direkt auf dem Bahnhofvorplatz.

    Ersatzbusse halten am Bahnhofsvorplatz

    In Bad Oldesloe fahren die Busse des Ersatzverkehrs Richtung Lübeck, Scharbeutz und Travemünde abweichend von der Sonderhaltestelle in der Johannes-Ströh-Straße auf der Ostseite des Bahnhofs ab.

    Betroffen sind nach Angaben der Nahverkehrsgesellschaft NAH.SH folgende Linien:

    * RE 8 / RE 80 Hamburg - Lübeck - Travemünde

    * RE 83 Lüneburg - Lübeck - Kiel

    * RB 84 Lübeck - Kiel

    * RB 85 Lübeck - Neustadt

    * RE 4 Lübeck - Schönberg - Bad Kleinen

    Da die Sperrung zeitgleich mit der Lübeck Pride sowie dem letzten Ferienwochenende in Schleswig-Holstein erfolge, müsse mit einem erhöhten Andrang von Fahrgästen gerechnet werden. Fahrgäste sollten sich vor Reiseantritt über ihre Verbindung informieren und mehr Zeit einplanen. Eine Mitnahme von Fahrrädern in den Ersatzbussen sei aufgrund der begrenzten Kapazitäten nicht möglich, so erixx Holstein./moe/DP/zb







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