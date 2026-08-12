Verkehrsminister
Versorgung trotz Niedrigwasser gesichert
- Bilger sieht trotz Niedrigwasser keine Engpässe
- Güterverkehr soll auf Schiene und Straße wechseln
- Problemlage dürfte bis Ende August anhalten
BERLIN (dpa-AFX) - Bundesverkehrsminister Steffen Bilger (CDU) sieht trotz der anhaltenden Niedrigwasserlage auf wichtigen Wasserstraßen derzeit keine Versorgungsengpässe. "Stand jetzt ist die Versorgung gewährleistet", sagte Bilger der "Rheinischen Post" vor einer Schaltkonferenz mit den Verkehrsministern der Länder an diesem Mittwoch.
Um das Risiko zu senken, müsse mehr Güterverkehr von den Wasserstraßen auf Schiene und Straße verlagert werden, betonte der Minister. Bund und Länder wollten sich über weitere Schritte abstimmen. Er gehe davon aus, dass die Problematik mindestens bis Ende August anhalte.
Der Deutschen Bahn sprach Bilger ein Lob aus: "Ich bin dankbar, dass die Bahn sich umgehend gekümmert und zusätzliche Kapazitäten bereitgestellt hat." Dazu gehörten weitere Waggons, deren Zahl noch steigen solle.
Die Bauindustrie sieht die Lage indes deutlich kritischer. "Lieferengpässe für erste Baustoffe sind von den Lieferanten bereits angekündigt worden für den Fall, dass die Situation noch länger anhält, wovon derzeit auszugehen ist", sagte Tim-Oliver Müller, Hauptgeschäftsführer des Hauptverbandes der Deutschen Bauindustrie (HDB), dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.
Flächendeckende Baustopps sehe er zwar aktuell nicht. Je länger und ausgeprägter die Niedrigwasserphase allerdings anhalte, desto größer werde das Risiko von Engpässen, höheren Logistikkosten und Verzögerungen./mxx/DP/zb
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Trump spielt das jetzt als non-event runter (was es nicht ist), reagiert nicht;
Es wird da schnell kein Friedensabkommen geben, weil die Mullahs und die Revolutionsgarden, den einst so mächtigen Hegemon am Boden sehen wollen, schon rein aus Genugtuung für die erlittene Schmach und die Repressalien. Zusätzlich handelt es sich beim Gegner aus Sicht der Fundamentalisten um Ungläubige.
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Jetzt mal ganz unabhängig von irgendwelchen Youtube-Quellen.