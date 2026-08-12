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    Formycon: Operative Erfolge und deutlich bessere Zahlen im 1. Halbjahr 2026

    Formycon legt im ersten Halbjahr 2026 kräftig zu: steigende Umsätze, deutlich besseres EBITDA, erfolgreiche Biosimilar-Entwicklung und neue Partnerschaften stärken den Wachstumskurs.

    Formycon: Operative Erfolge und deutlich bessere Zahlen im 1. Halbjahr 2026
    Foto: adobe.stock.com
    • Formycon steigerte den Umsatz im ersten Halbjahr 2026 deutlich auf 25,8 Mio. € gegenüber 9,0 Mio. € im Vorjahreszeitraum; das EBITDA verbesserte sich auf -3,4 Mio. € nach -17,9 Mio. €.
    • Die Prognose für 2026 wurde bestätigt: erwartet werden 60–70 Mio. € Umsatz, ein EBITDA von 0–10 Mio. € und ein bereinigtes EBITDA von 5–15 Mio. €.
    • Die klinische Entwicklung des Pembrolizumab-Biosimilars FYB206 wurde erfolgreich abgeschlossen; die Studie zeigte pharmakokinetische Gleichwertigkeit zu Keytruda. Nun werden die Zulassungsanträge vorbereitet.
    • FYB206 erzielte im ersten Halbjahr 11,3 Mio. € Umsatz aus Meilensteinzahlungen und soll auch im zweiten Halbjahr durch weitere Meilenstein- und Vorabzahlungen der wichtigste Umsatztreiber bleiben.
    • Mit dem EU-Launch von FYB203 (Ahzantive und Baiama) am 15. Mai 2026 ist Formycons drittes Biosimilar in Europa kommerziell verfügbar.
    • Die FYB4Growth-Strategie wurde durch neue internationale Vermarktungs- und Lieferpartnerschaften – unter anderem mit Lotus Pharmaceutical, Everex und OneSource Specialty Pharma – weiter vorangetrieben.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht, bei Formycon ist am 12.08.2026.


    Formycon

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