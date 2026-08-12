CoreWeave mit Zahlen-Hammer: Darum knallt die Aktie zweistellig hoch!

So schoss der Umsatz im zweiten Quartal gegenüber dem Vorjahr um 112 Prozent auf 2,58 Milliarden US-Dollar hoch. Analysten hatten laut LSEG nur mit 2,56 Milliarden US-Dollar gerechnet. Der bereinigte Verlust je Aktie lag mit 1,03 US-Dollar ebenfalls unter den erwarteten 1,20 US-Dollar. Gleichzeitig wuchs der Nettoverlust allerdings von 290 auf 626 Millionen US-Dollar.

Die Zahlen von CoreWeave haben bei Anlegern für Furore gesorgt. Die Aktie sprang nachbörslich am Mittwochmorgen um fast 16 Prozent nach oben. Grund dafür ist, dass der Anbieter von KI-Infrastruktur im zweiten Quartal die Erwartungen übertraf und eine Prognose vorlegte, die den Markt elektrisierte.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Noch spektakulärer ist der Auftragsberg. CoreWeave beziffert den Auftragsbestand auf 104 Milliarden US-Dollar. Dabei fehlen sogar mehr als 25 Milliarden US-Dollar an neuen Zusagen aus dem dritten Quartal. Allein Meta sagte im Berichtsquartal zusätzliche 21 Milliarden US-Dollar zu. Hinzu kamen ein mehrjähriger Vertrag mit Anthropic und eine Zusage über sechs Milliarden US-Dollar von Jane Street.

Auch die Prognose liefert Fantasie. Für 2026 erwartet das Unternehmen nun einen Umsatz von 12,4 bis 13,2 Milliarden US-Dollar und ein bereinigtes operatives Ergebnis von 960 Millionen bis 1,15 Milliarden US-Dollar. Damit liegt die Umsatzprognose in der Mitte über dem Analystenkonsens von 12,63 Milliarden US-Dollar.

Doch der KI-Boom hat seinen Preis. CoreWeave will in diesem Jahr 35 bis 39 Milliarden US-Dollar investieren. Zum Quartalsende standen gleichzeitig 35 Milliarden US-Dollar Schulden in der Bilanz. Hinzu kommen Widerstand gegen neue Rechenzentren und wachsende Konkurrenz durch SpaceX und womöglich Meta.

Noch aber kennt die Nachfrage kaum Grenzen. Gegenüber CNBC erklärte Vorstandschef Mike Intrator, dass die Preise und Margen für Blackwell- und Vera-Rubin-Angebote neue Höchststände erreichten. Zudem reicht CoreWeave höhere Komponentenkosten an seine Kunden weiter. Der Kurssprung zeigt: Anleger feiern vorerst das Wachstum – doch die Milliardenrechnung wächst gleich mit.

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Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion





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