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    Ausschüttungen im Blick

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    Heute im Dividendenkalender: Diese Aktien werden ex Dividende gehandelt

    Heute zeigt der Dividendenkalender mehrere Aktien mit Ex-Date. Der Überblick nennt die wichtigsten Werte und ordnet ein, warum der Termin für Anleger relevant ist.

    Ausschüttungen im Blick - Heute im Dividendenkalender: Diese Aktien werden ex Dividende gehandelt
    Foto: Target Brands Inc.

    Wir stellen Ihnen die heutigen Dividendenaktien vor. Die Übersicht enthält ausgewählte Unternehmen, deren Aktien heute, am 12.08.2026, ihren Ex-Dividenden-Tag erreichen. Damit erhalten Anleger einen kompakten Einblick in wichtige Dividendentermine des Tages.

    Dividenden im Blick: Diese Aktien erreichen heute ihren Ex-Tag - 12.08.2026

    Unternehmen Land Dividendenrendite Dividendenart Dividende pro Aktie
    Target
    		US +3,03 % quartalsweise 1,16USD
    Clorox
    		US +3,24 % quartalsweise 1,25USD
    United Rentals
    		US +0,90 % quartalsweise 1,97USD
    Peabody Energy
    		US +1,64 % quartalsweise 0,08USD
    FTAI Avitaion
    		KY +0,98 % quartalsweise 0,50USD
    Kenvue
    		US +4,04 % quartalsweise 0,21USD
    WisdomTree
    		US +1,09 % quartalsweise 0,03USD
    Brown & Brown
    		US +0,64 % quartalsweise 0,17USD
    Welltower
    		US +1,73 % quartalsweise 0,85USD
    Paccar
    		US +2,53 % quartalsweise 0,35USD
    AllianceBernstein Holding
    		US +8,76 % quartalsweise 0,82USD
    Fresh Del Monte Produce
    		KY +3,49 % quartalsweise 0,30USD
    Sensata Technologies Holding
    		GB +1,66 % quartalsweise 0,12USD
    Home Bancshares
    		US +2,76 % quartalsweise 0,23USD
    Columbia Financial
    		US - quartalsweise 0,05USD
    AerCap Holdings
    		NL +0,96 % quartalsweise 0,40USD
    Winmark
    		US +0,92 % quartalsweise 1,02USD
    Ethan Allen Interiors
    		US +6,75 % quartalsweise 0,64USD
    Employers Holdings
    		US +2,82 % quartalsweise 0,34USD
    First Business Financial Services
    		US +2,33 % quartalsweise 0,34USD

    Zum Dividendenkalender »

    Bei Dividenden-Aktien haben Anleger die Möglichkeit, zwischen verschiedenen Ansätzen zu wählen: Sie können sich für hohe Ausschüttungen entscheiden, auch wenn die Kursentwicklungen manchmal moderater sind, oder sie setzen auf Aktien mit stark steigenden Kursen und etwas niedrigeren Dividenden. Es ist erfreulich, dass es auch Aktien gibt, die sowohl eine dynamische Kursentwicklung als auch attraktive Dividenden bieten.

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    Was bedeutet Ex-Dividende?

    Der Ex-Dividendentag markiert den Zeitpunkt, ab dem eine Aktie ohne Anspruch auf die anstehende Dividende gehandelt wird. Wer die Aktie erst am Ex-Tag kauft, erhält die nächste Ausschüttung in der Regel nicht mehr. Umgekehrt können Anleger, die vor dem Ex-Tag investiert waren, dividendenberechtigt sein.

    Wichtig ist: Die Dividende ist kein zusätzlicher Gratis-Ertrag. Am Ex-Tag kann der Aktienkurs rechnerisch um den Dividendenbetrag sinken. Für Anleger bleibt deshalb entscheidend, ob die Aktie auch fundamental überzeugt und ob die Ausschüttung nachhaltig finanzierbar ist.

    Der Dividendenkalender liefert damit einen schnellen Überblick über die heutigen Ex-Termine. Für eine Anlageentscheidung sollten Anleger jedoch neben der Dividendenrendite auch Geschäftsmodell, Bilanzqualität und Kursentwicklung berücksichtigen.

    Hinweis: Die Angaben zu Dividenden, Dividendenrenditen und Terminen basieren auf den verfügbaren Daten im wallstreetONLINE Dividendenkalender. Sie können sich ändern und stellen keine Anlageberatung dar. Dividendenrenditen sollten nicht isoliert betrachtet werden.





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