29 Milliarden für den KI-Boom: TSMC dreht jetzt richtig auf

Taiwan Semiconductor Manufacturing hat vom Vorstand die Genehmigung für Investitionen in Höhe von rund 29,4 Milliarden US-Dollar erhalten, um seine Produktions- und Verpackungskapazitäten für fortschrittliche Chips auszubauen, wie aus einer Pressemitteilung vom Mittwoch hervorgeht. Die Investitionspläne sehen Investitionen in Höhe von rund 16,0 Milliarden US-Dollar in die Installation und Modernisierung fortschrittlicher Technologiekapazitäten, 4,79 Milliarden US-Dollar in fortschrittliche Verpackungstechnologien, etablierte und Spezialtechnologien sowie in den Bau und die Installation von Fabrikanlagen vor. Darüber hinaus sind 8,62 Milliarden US-Dollar für Immobilien und aktivierte Leasingvermögen vorgesehen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der Vorstand des Unternehmens genehmigte außerdem die Gründung eines neuen Joint Ventures mit der Sony Semiconductor Solutions Corporation zur Entwicklung und Herstellung von Bildsensoren der nächsten Generation sowie die Vergabe des Produktionsstandorts in Südjapan. Die Serienproduktion in dem geplanten Werk soll voraussichtlich 2029 anlaufen. Laut einer separaten Erklärung wird Sony die Mehrheitsbeteiligung an dem Joint Venture halten und 2,53 Milliarden Euro durch eine Kombination aus Bargeld- und Vermögenstransfers investieren, darunter seine neu errichtete Chipfabrik in der Präfektur Kumamoto, während TSMC 1,53 Milliarden Euro investieren wird.

Das Joint Venture wird als zentraler Knotenpunkt für die Entwicklungs- und Fertigungsaktivitäten dienen, die für die Serienproduktion von Bildsensoren für Smartphones unter Einsatz fortschrittlicher Fertigungstechnologie erforderlich sind, hieß es.

Die Investitionsfreigabe ist Teil des ohnehin kräftig erhöhten Investitionsprogramms von TSMC. Der weltgrößte Auftragsfertiger hatte sein Capex-Ziel für 2026 erst im Juli von 52 bis 56 Milliarden auf 60 bis 64 Milliarden US-Dollar angehoben. Rund 70 bis 80 Prozent davon sollen in modernste Fertigungstechnologien fließen. Besonders knapp sind derzeit die Kapazitäten im sogenannten Advanced Packaging, das vor allem für leistungsfähige KI-Chips eine immer wichtigere Rolle spielt.

Das neue Gemeinschaftsunternehmen mit Sony soll Advanced Vision Semiconductor Manufacturing Corporation heißen und in Koshi in der Präfektur Kumamoto angesiedelt werden. Sony wird das Joint Venture kontrollieren, während TSMC neben Kapital vor allem seine Fertigungstechnologie und Produktionserfahrung einbringt. Weitere Investitionen für den Ausbau der Produktionskapazitäten sind möglich und könnten teilweise von staatlicher Unterstützung in Japan abhängen.

Langfristig könnte die Kooperation zudem über Smartphone-Kameras hinausreichen. Sony und TSMC hatten im Zusammenhang mit ihrer Partnerschaft bereits Anwendungen im Bereich "Physical AI" genannt, darunter Sensorlösungen für Autos und Robotik. Damit könnte das neue Werk künftig nicht nur Smartphone-Sensoren produzieren, sondern auch Bausteine für KI-Systeme liefern, die ihre Umgebung über Kameras und Sensoren erfassen.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

Die Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,86 % und einem Kurs von 422,1EUR auf NYSE (12. August 2026, 02:04 Uhr) gehandelt.

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