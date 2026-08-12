Höhere Nachfrage treibt Schott Pharma an - Quartal besser als gedacht

Unter dem Strich ging der Konzernüberschuss von im Vorjahr 45,6 Millionen Euro auf 39 Millionen Euro zurück. Analysten hatten aber mit noch stärkeren Ergebniseinbußen gerechnet. Konzernchef Christian Mias bestätigte zur Quartalsbilanz die bereits Ende Juli angehobenen Ziele für das Geschäftsjahr./tav/ajx/he

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SCHOTT Pharma Aktie

Die SCHOTT Pharma Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,02 % und einem Kurs von 22,73 auf Lang & Schwarz (11. August 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SCHOTT Pharma Aktie um -3,94 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +12,22 %.

Die Marktkapitalisierung von SCHOTT Pharma bezifferte sich zuletzt auf 3,34 Mrd..

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 21,286EUR. Von den letzten 7 Analysten der SCHOTT Pharma Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 17,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 26,00EUR was eine Bandbreite von -23,25 %/+17,38 % bedeutet.