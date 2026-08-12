Wetterbedingt verzögerte Investitionen bremsen Ergebniswachstum von Eon aus
- Eon investierte drei Milliarden in Netze und Ausbau
- Witterung senkte Investitionen um sieben Prozent
- Eon bestätigt Jahresziele trotz leichtem Gewinnplus
ESSEN (dpa-AFX) - Der Energiekonzern Eon setzt bei seinen Investitionsvorhaben auf die kommenden Monate. Im ersten Halbjahr nahm Eon 3 Milliarden Euro etwa für Energieinfrastruktur und Digitalisierung in die Hand, wie das Unternehmen am Mittwoch in Essen mitteilte. Damit lagen die Investitionen aufgrund witterungsbedingter Verzögerungen zu Jahresbeginn 7 Prozent unter dem Vorjahreswert. Für 2026 stehen bei den Essenern weiterhin 8,7 Milliarden Euro im Plan, was etwas mehr wäre als 2025. Der Dax-Konzern will die Investitionen im weiteren Jahresverlauf nachholen.
Bislang bremst dies aber auch das Ergebniswachstum aus, weil der operative Gewinn bei Eon in weiten Teilen an den Ausbau des Energienetzes geknüpft ist, wessen Betrieb den Löwenanteil zum Ergebnis beiträgt. Das um nicht-operative Effekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) stieg im ersten Halbjahr nur leicht auf 5,4 Milliarden Euro. Der bereinigte Gewinn verbesserte sich um 5 Prozent auf 1,9 Milliarden Euro. Die Jahresziele wurden am Mittwoch bestätigt./lew/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur E.ON Aktie
Die E.ON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,06 % und einem Kurs von 26.383 auf Lang & Schwarz (12. August 2026, 07:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der E.ON Aktie um -1,85 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,68 %.
Die Marktkapitalisierung von E.ON bezifferte sich zuletzt auf 49,87 Mrd..
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 19,875EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 17,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 22,000EUR was eine Bandbreite von -9,81 %/+16,71 % bedeutet.
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Ich bin schon lange drin, gekauft bei unter 9 EUR. Langweilig , aber bei meinem Einkaufskurs zahlen die eine gute Dividende. Und vor kurzem waren sie wieder über 20 EUR, bis der Iran-Krieg die Kurse wieder runtergezogen hat.