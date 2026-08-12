Tui-Kunden buchen weiter Last Minute - Iran-Krieg belastet
- Tui-Kunden buchen wegen Iran-Krieg weiterhin spät
- Sommerumsatz liegt sechs Prozent unter Vorjahr
- Tui meldet weniger Kunden und sinkenden Gewinn
HANNOVER (dpa-AFX) - Der Iran-Krieg und seine Folgen treiben die Kunden des Reisekonzerns Tui weiter zum Buchen auf den letzten Drücker. So lag der gebuchte Umsatz für die wichtige Sommersaison zuletzt noch sechs Prozent niedriger als im Vorjahr. In den letzten vier Wochen zogen die Buchungen aber an, wie der Konzern am Mittwoch in Hannover mitteilte. "2026 ist kein normales Jahr", sagte Vorstandschef Sebastian Ebel. Für das Geschäftsjahr bis Ende September wagt er weiterhin keine Umsatzprognose, hält aber an seinem Ziel fest, einen bereinigten operativen Gewinn (bereinigtes Ebit) von 1,1 bis 1,4 Milliarden Euro zu erreichen.
Im dritten Geschäftsquartal bis Ende Juni zählte Tui 9,9 Millionen Kunden und damit drei Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Der Umsatz sank um sechs Prozent auf 5,8 Milliarden Euro, und der um Sonderposten bereinigte Gewinn vor Zinsen und Steuern ging um 27 Prozent auf rund 234 Millionen Euro zurück. Unter dem Strich entfiel auf die Aktionäre mit knapp 83 Millionen Euro sogar weniger als halb so viel Gewinn wie ein Jahr zuvor./stw/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TUI Aktie
Die TUI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,11 % und einem Kurs von 7,38 auf Lang & Schwarz (11. August 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TUI Aktie um -9,62 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,43 %.
Die Marktkapitalisierung von TUI bezifferte sich zuletzt auf 3,72 Mrd..
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 9,4286EUR. Von den letzten 7 Analysten der TUI Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 9,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +22,68 %/+22,68 % bedeutet.
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Community Beiträge zu TUI - TUAG50 - DE000TUAG505
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Jahre mit Rückenwind werden als Normalität verkauft. Kaum dreht der Wind leicht ins Gesicht, wird das Umfeld als außergewöhnlich schwierig dargestellt.
Vom angeblich priorisierten Einsparprogramm fehlt weiterhin jede konkrete finanzielle Zielgröße. Statt messbarer Maßnahmen gibt es vor allem Ankündigungen.
Gleichzeitig setzt das Management seine komfortable Gangart fort, während die Kosten dafür letztlich von den Aktionären getragen werden.
TUI greift mit Sundeals im Billigsegment an
TUI startet in Großbritannien mit Sundeals eine eigenständige Budgetmarke für preisbewusste Urlauber. Die Plattform soll rund 20.000 Hotels in etwa 100 Zielen mit Flügen bündeln. Gepäck und Transfers kosten extra. Verkauft wird ausschließlich direkt, Reisebüros bleiben außen vor. Ob und wann ein Schritt nach Deutschland erfolgen könnte, ist unklar.
Mit Sundeals zielt TUI auf einen Markt, den der Konzern auf rund 13 Millionen Buchungen pro Jahr beziffert. Etwa ein Drittel aller europäischen Pauschalreisen koste weniger als rund 750 Euro pro Person und Woche. Dieses Segment wolle TUI indes nicht unter seiner Kernmarke bedienen.
Marktforschungen hätten gezeigt, dass sich die TUI-Marke nicht ohne Weiteres in den günstigeren Bereich ausdehnen lasse, sagt Ltur-Chefin Beate Einhäuser. Die Marke dient technisch und auch im Hinblick auf das Geschäftsmodell als Vorbild für Sundeals. Der Konzern sehe TUI weiterhin als Mittelklasse- und Premiummarke, sagt sie. Eine Ausweitung ins Value-Segment könnte das über Jahrzehnte aufgebaute Markenvertrauen gefährden und mehr kosten als sie einbringe.
Flug und Hotel bilden die Basis
Mit Sundeals lanciert TUI deshalb eine eigenständige digitale Marke. Im Grundpreis stecken Flug und Hotel. Gepäck und Transfers müssen separat hinzugebucht werden. Zum Start stehen rund 20.000 Hotels in 100 Destinationen zur Auswahl, darunter Ziele in Spanien, Griechenland und der Türkei. Die Hotelangebote stammen aus drei Quellen: direkt eingekauften Kapazitäten, dem TUI-eigenen Wholesale-Angebot sowie von Bettenbanken und Channel-Managern.
Bei den Flügen greift Sundeals auf TUI sowie Drittanbieter zurück. Genannt werden etwa Easyjet, Ryanair, Vueling, Corendon, KM Malta Airlines und Sun Express. Der Schwerpunkt liegt auf Direktflügen auf der Kurz- und Mittelstrecke.
Kein Verkauf über Reisebüros
Die neue Marke arbeitet in Großbritannien ausschließlich im Direktvertrieb und wird nicht über Reisebüros verkauft. Der Kundenservice ist ebenfalls digital ausgerichtet und wird unter anderem per Live-Chat angeboten.
Als Grundlage für das Modell dient unter anderem die hierzulande etablierte Last-Minute-Marke Ltur. Sie ist seit fast 40 Jahren im Last-Minute- und Niedrigpreissegment aktiv und arbeitet mit dynamisch zusammengestellten Reisen, eigenen Einkaufskapazitäten sowie TUI-Produkten. Technologien, Einkaufsmodell und Know-how von Ltur fließen laut Einhäuser in das Sundeals-Konzept ein.
Zunächst soll sich das Konzept in Großbritannien bewähren. Anschließend plant TUI die Einführung in weiteren europäischen Märkten. Welche Länder als Nächstes folgen, will der Konzern noch nicht sagen.
Nur ein mal Beispiel über Geduld statt Hektik: