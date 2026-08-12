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    Tui-Kunden buchen weiter Last Minute - Iran-Krieg belastet

    Für Sie zusammengefasst
    • Tui-Kunden buchen wegen Iran-Krieg weiterhin spät
    • Sommerumsatz liegt sechs Prozent unter Vorjahr
    • Tui meldet weniger Kunden und sinkenden Gewinn
    Tui-Kunden buchen weiter Last Minute - Iran-Krieg belastet
    Foto: nmann77 - stock.adobe.com

    HANNOVER (dpa-AFX) - Der Iran-Krieg und seine Folgen treiben die Kunden des Reisekonzerns Tui weiter zum Buchen auf den letzten Drücker. So lag der gebuchte Umsatz für die wichtige Sommersaison zuletzt noch sechs Prozent niedriger als im Vorjahr. In den letzten vier Wochen zogen die Buchungen aber an, wie der Konzern am Mittwoch in Hannover mitteilte. "2026 ist kein normales Jahr", sagte Vorstandschef Sebastian Ebel. Für das Geschäftsjahr bis Ende September wagt er weiterhin keine Umsatzprognose, hält aber an seinem Ziel fest, einen bereinigten operativen Gewinn (bereinigtes Ebit) von 1,1 bis 1,4 Milliarden Euro zu erreichen.

    Im dritten Geschäftsquartal bis Ende Juni zählte Tui 9,9 Millionen Kunden und damit drei Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Der Umsatz sank um sechs Prozent auf 5,8 Milliarden Euro, und der um Sonderposten bereinigte Gewinn vor Zinsen und Steuern ging um 27 Prozent auf rund 234 Millionen Euro zurück. Unter dem Strich entfiel auf die Aktionäre mit knapp 83 Millionen Euro sogar weniger als halb so viel Gewinn wie ein Jahr zuvor./stw/stk

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    Die TUI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,11 % und einem Kurs von 7,38 auf Lang & Schwarz (11. August 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TUI Aktie um -9,62 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,43 %.

    Die Marktkapitalisierung von TUI bezifferte sich zuletzt auf 3,72 Mrd..

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 9,4286EUR. Von den letzten 7 Analysten der TUI Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 9,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +22,68 %/+22,68 % bedeutet.





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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Einfluss des stark gestiegenen Ölpreises auf die TUI-Aktie trotz weitgehender Absicherung. Kursanstiege werden zusätzlich mit dem Eindecken von Leerverkäufen erklärt. Diskutiert werden außerdem schwache Kursverläufe vor den Quartalszahlen, ein wiederkehrender Rückfall in Richtung 6 Euro sowie die aus Sicht mancher Anleger unzureichende Kommunikation. Der Buchungstrend war im dritten Quartal insgesamt stabil, im Juli schwach und im August wieder besser.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber TUI eingestellt.

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    dpa-AFX
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