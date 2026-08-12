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    Bilfinger verdient trotz Zurückhaltung der Kunden mehr - Aufträge gehen zurück

    Für Sie zusammengefasst
    • Geopolitische Unsicherheit bremst Bilfingers Kunden
    • Umsatz und Ebita steigen, Marge sinkt leicht
    • Ziele für Umsatz und Cashflow bestätigt, Marge unten
    Bilfinger verdient trotz Zurückhaltung der Kunden mehr - Aufträge gehen zurück
    Foto: Uwe Anspach - dpa

    MANNHEIM (dpa-AFX) - Der Industriedienstleister Bilfinger hat im zweiten Quartal erneut die Zurückhaltung der Kunden wegen des Konflikts am Persischen Golf zu spüren bekommen. "Unser Marktumfeld war im zweiten Quartal von geopolitischer Unsicherheit geprägt", sagte Unternehmenschef Thomas Schulz am Mittwoch zur Vorlage der Geschäftszahlen laut Mitteilung. Der Vorstand rechne aber für die zweite Jahreshälfte mit einer Belebung der Nachfrage. Während der Konzern die Ziele für Umsatz und freien Barmittelzufluss 2026 bestätigte, peilt er nun bei der operativen Marge (Ebita-Marge) das untere Ziel der ausgegebenen Spanne an.

    Im zweiten Quartal legte der Umsatz um sieben Prozent auf 1,45 Milliarden Euro zu. Das operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen auf den Unternehmenswert (Ebita) stieg um 4 Prozent auf 77 Millionen Euro. Dazu trug auch der Sparkurs bei. Die entsprechende Marge ging aber von 5,5 auf 5,3 Prozent zurück. Mit seinen Kennziffern traf das Unternehmen in etwa die Erwartungen der Analysten. Der Auftragseingang schrumpfte indes um 16 Prozent auf knapp 1,5 Milliarden Euro.

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    Unter dem Strich legte der Gewinn dank einer günstigeren Steuerquote um 14 Prozent auf 54 Millionen Euro zu./mne/mis

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bilfinger Aktie

    Die Bilfinger Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,25 % und einem Kurs von 80,70 auf Lang & Schwarz (11. August 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bilfinger Aktie um -11,73 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -11,70 %.

    Die Marktkapitalisierung von Bilfinger bezifferte sich zuletzt auf 2,82 Mrd..

    Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 120,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 107,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 130,00EUR was eine Bandbreite von +42,38 %/+72,99 % bedeutet.





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