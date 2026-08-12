SCHOTT Pharma: Starkes 3. Quartal bestätigt den Wachstumskurs
Trotz Gegenwind im Markt legt SCHOTT Pharma 2026 weiter zu: Umsatz und Cashflow steigen, die Profitabilität bleibt hoch – doch nicht alle Segmente entwickeln sich gleich stark.
Foto: Martin Schutt - picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild
- SCHOTT Pharma steigerte den Umsatz im dritten Quartal 2026 währungsbereinigt um 8,3 % auf 281,8 Mio. Euro; nach neun Monaten lag der Umsatz bei 769,8 Mio. Euro und damit 4,4 % über dem Vorjahr.
- Die EBITDA-Marge betrug im dritten Quartal 26,8 % und nach neun Monaten 26,7 %; damit lag sie unter dem Vorjahreswert von 28,9 %.
- High Value Solutions (HVS) machten in den ersten neun Monaten 57 % des Umsatzes aus und hielten damit das hohe Vorjahresniveau.
- Das Segment Drug Containment Solutions wuchs währungsbereinigt um 9,2 % auf 445,4 Mio. Euro; das EBITDA stieg überproportional um 10,1 % auf 109,7 Mio. Euro.
- Im Segment Drug Delivery Systems sank der Umsatz währungsbereinigt um 1,7 % auf 325,1 Mio. Euro, während das EBITDA wegen geringerer Polymerspritzen-Auslastung und zusätzlicher Produktionskosten um 16,3 % auf 95,7 Mio. Euro zurückging.
- Der Free Cashflow verbesserte sich nach neun Monaten um 49 % auf 58,9 Mio. Euro; zugleich bestätigt SCHOTT Pharma die Prognose für 2026 mit 5–6 % währungsbereinigtem Umsatzwachstum und einer EBITDA-Marge von 27–28 %.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung (9M 2026), bei SCHOTT Pharma ist am 12.08.2026.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.555,40PKT (+0,18 %).
0,00 %
-0,55 %
+12,22 %
+44,38 %
-6,86 %
-17,36 %
Exklusiv für wallstreetONLINE-Leser Eröffnen Sie bis zum 31.08.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie aus unserer Auswahl im Wert von 50 Euro geschenkt!
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte