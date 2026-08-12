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    SCHOTT Pharma: Starkes 3. Quartal bestätigt den Wachstumskurs

    Trotz Gegenwind im Markt legt SCHOTT Pharma 2026 weiter zu: Umsatz und Cashflow steigen, die Profitabilität bleibt hoch – doch nicht alle Segmente entwickeln sich gleich stark.

    SCHOTT Pharma: Starkes 3. Quartal bestätigt den Wachstumskurs
    Foto: Martin Schutt - picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild
    • SCHOTT Pharma steigerte den Umsatz im dritten Quartal 2026 währungsbereinigt um 8,3 % auf 281,8 Mio. Euro; nach neun Monaten lag der Umsatz bei 769,8 Mio. Euro und damit 4,4 % über dem Vorjahr.
    • Die EBITDA-Marge betrug im dritten Quartal 26,8 % und nach neun Monaten 26,7 %; damit lag sie unter dem Vorjahreswert von 28,9 %.
    • High Value Solutions (HVS) machten in den ersten neun Monaten 57 % des Umsatzes aus und hielten damit das hohe Vorjahresniveau.
    • Das Segment Drug Containment Solutions wuchs währungsbereinigt um 9,2 % auf 445,4 Mio. Euro; das EBITDA stieg überproportional um 10,1 % auf 109,7 Mio. Euro.
    • Im Segment Drug Delivery Systems sank der Umsatz währungsbereinigt um 1,7 % auf 325,1 Mio. Euro, während das EBITDA wegen geringerer Polymerspritzen-Auslastung und zusätzlicher Produktionskosten um 16,3 % auf 95,7 Mio. Euro zurückging.
    • Der Free Cashflow verbesserte sich nach neun Monaten um 49 % auf 58,9 Mio. Euro; zugleich bestätigt SCHOTT Pharma die Prognose für 2026 mit 5–6 % währungsbereinigtem Umsatzwachstum und einer EBITDA-Marge von 27–28 %.

    Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung (9M 2026), bei SCHOTT Pharma ist am 12.08.2026.

    Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.555,40PKT (+0,18 %).


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