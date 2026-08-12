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    Aroundtown-Tochter Grand City Properties bestätigt Prognsoe

    Für Sie zusammengefasst
    • Nettomieten steigen auf über 219 Millionen Euro
    • Bereinigtes Ebitda steigt auf 174 Millionen Euro
    • FFO1 sinkt wegen höherer Finanzierungskosten
    Aroundtown-Tochter Grand City Properties bestätigt Prognsoe
    Foto: Arne Dedert - DPA

    LUXEMBURG (dpa-AFX) - Der Wohnungsanbieter Grand City Properties (GCP) liegt dank höherer Mieteinnahmen auf Kurs zu seinen Jahreszielen. Die Nettomieteinnahmen legten in den ersten sechs Monaten im Vergleich zum Vorjahr um drei Prozent auf etwas mehr als 219 Millionen Euro zu. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) zog im ersten Halbjahr ebenfalls um drei Prozent auf 174 Millionen Euro an, wie das zum Immobilienkonzern Aroundtown gehörende Unternehmen am Mittwoch in Luxemburg mitteilte. Die für die Immobilienbranche wichtige Kennziffer FFO1 als Gradmesser für das operative Ergebnis ging jedoch wegen höherer Finanzierungskosten um vier Prozent auf 91,5 Millionen Euro zurück. 2026 rechnet GCP mit einem Anstieg der Nettomietteinnahmen von rund dreieinhalb Prozent und einem FFO1 von 175 bis 185 Millionen Euro und damit etwas weniger als im Vorjahr./zb/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Aroundtown Aktie

    Die Aroundtown Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 9,55 auf Lang & Schwarz (12. August 2026, 07:14 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Aroundtown Aktie um -2,76 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,41 %.

    Die Marktkapitalisierung von Aroundtown bezifferte sich zuletzt auf 3,33 Mrd..

    Aroundtown zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,3800 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2,3750EUR. Von den letzten 8 Analysten der Aroundtown Aktie empfehlen 6 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 2,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 4,0000EUR was eine Bandbreite von -7,66 %/+84,67 % bedeutet.






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