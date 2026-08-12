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    E.ON bleibt auf Kurs: So treibt der Konzern die Energiewende voran

    E.ON setzt seinen Wachstumskurs fort: Im ersten Halbjahr 2026 steigen Ergebnis, Investitionen und Kundengeschäft – und der Energiekonzern bestätigt seine Jahresziele.

    E.ON bleibt auf Kurs: So treibt der Konzern die Energiewende voran
    Foto: Mona Wenisch - dpa
    • E.ON steigerte im ersten Halbjahr 2026 das bereinigte Konzern-EBITDA um 1 % auf 5,4 Mrd. Euro und den bereinigten Konzernüberschuss um 5 % auf 1,9 Mrd. Euro.
    • Die Prognose für 2026 wurde bestätigt: E.ON erwartet ein bereinigtes EBITDA von 9,4 bis 9,6 Mrd. Euro sowie einen bereinigten Konzernüberschuss von 2,7 bis 2,9 Mrd. Euro.
    • E.ON investierte im ersten Halbjahr 3 Mrd. Euro in Energieinfrastruktur, Digitalisierung und innovative Kundenlösungen; für das Gesamtjahr sind rund 8,7 Mrd. Euro geplant.
    • Das Geschäftsfeld Energy Networks blieb stabil und erzielte ein bereinigtes EBITDA von über 3,8 Mrd. Euro; in Deutschland wurden mehr als 130.000 neue Netzanschlüsse geschaffen und über 5 GW erneuerbare Leistung integriert.
    • Energy Infrastructure Solutions wuchs deutlich: Das bereinigte EBITDA stieg um 19 % auf rund 390 Mio. Euro, vor allem durch neue Industriekundenprojekte und Energielösungen.
    • Energy Retail erzielte ein bereinigtes EBITDA von 1,2 Mrd. Euro und investierte verstärkt in die Digitalisierung, Ladeinfrastruktur sowie intelligente Lösungen für Elektrofahrzeuge, Batteriespeicher und Wärmepumpen.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht, bei E.ON ist am 12.08.2026.

    Der Kurs von E.ON lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 19,130EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.
    13 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 19,068EUR das entspricht einem Minus von -0,33 % seit der Veröffentlichung.
    Der Index DAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 26.383,00PKT (-0,06 %).


    E.ON

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