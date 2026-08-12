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    thyssenkrupp nucera: Auftragseingang in 9 Monaten mehr als verdoppelt

    Starker Auftragsschub, rückläufige Umsätze und strategische Kurskorrekturen prägen das Geschäftsjahr von thyssenkrupp nucera – mit Licht- und Schattenseiten.

    thyssenkrupp nucera: Auftragseingang in 9 Monaten mehr als verdoppelt
    Foto: thyssenkrupp nucera
    • Der Auftragseingang stieg im dritten Quartal 2025/2026 um 29 % auf 81 Mio. Euro; in den ersten neun Monaten verdoppelte er sich nahezu um 96 % auf 471 Mio. Euro.
    • thyssenkrupp nucera erhielt von Moeve den Auftrag für einen 300-MW-Elektrolyseur in Südeuropa inklusive eines umfangreichen digitalen Langzeit-Servicepakets.
    • Das Chlor-Alkali-Segment entwickelte sich stark: Der Auftragseingang wuchs in den ersten neun Monaten um 32 % auf 288 Mio. Euro, das EBIT erreichte 38 Mio. Euro.
    • Der Konzernumsatz sank in den ersten neun Monaten deutlich auf 354 Mio. Euro nach 663 Mio. Euro im Vorjahr; das EBIT fiel auf –69 Mio. Euro, insbesondere wegen einmaliger Projektkosten und der US-Vertragsauflösung.
    • Das Unternehmen beendet den Aufbau einer eigenen SOEC-Serienfertigung, da die wirtschaftlichen Perspektiven nicht attraktiv genug sind; daraus entstehen einmalige EBIT-Belastungen von rund 30 Mio. Euro.
    • Die Jahresprognose wurde gesenkt: Erwartet werden nun 550–670 Mio. Euro Auftragseingang, 450–500 Mio. Euro Umsatz und ein Konzern-EBIT von –105 bis –75 Mio. Euro; die Nettofinanzposition bleibt mit 627 Mio. Euro solide.

    Der nächste wichtige Termin, Q3/9M-Ergebnis 2025/2026, bei thyssenkrupp nucera ist am 12.08.2026.

    Der Kurs von thyssenkrupp nucera lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 7,8000EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.
    15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 7,7825EUR das entspricht einem Minus von -0,22 % seit der Veröffentlichung.


    thyssenkrupp nucera

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