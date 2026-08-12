Hawesko Holding: Nachfrage bremst Halbjahr – Marge steigt, Prognose neu
Trotz rückläufiger Umsätze und Ergebnisbelastungen zeigt der Konzern im ersten Halbjahr 2026 Fortschritte bei Effizienz und Profitabilität.
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- Der Konzernumsatz sank im 1. Halbjahr 2026 auf 274,8 Mio. Euro (Vorjahr: 285,1 Mio. Euro), während das operative EBIT auf 5,1 Mio. Euro zurückging (Vorjahr: 6,1 Mio. Euro).
- Die Rohertragsmarge verbesserte sich deutlich auf 45,2 % nach 43,9 % im Vorjahr; dazu trugen Effizienzprogramme und der Verzicht auf rund 5 Mio. Euro unrentablen B2B-Umsatz bei.
- Die Geschäftsentwicklung wird durch geopolitische Unsicherheiten, steigende Kosten sowie eine schwache Konsumneigung und den langfristig sinkenden Weinkonsum belastet.
- Das Retail-Segment lag 1,5 % unter dem Vorjahr; der Jacques’-Umsatz blieb mit einem Rückgang von 0,8 % nahezu stabil, während Wein & Co. insbesondere online deutlich schwächer abschnitt.
- Im B2B-Segment sank der Umsatz zwar um 4,9 %, jedoch stiegen die operative EBITDA-Rendite auf 4,7 % und das operative EBIT auf 2,6 Mio. Euro. Für den E-Commerce sind im Herbst umfassende strukturelle Maßnahmen geplant.
- Die Jahresprognose 2026 wurde gesenkt: Erwartet werden nun 2–4 % Umsatzrückgang, ein operatives EBIT von 23–26 Mio. Euro, ein Free Cashflow von 28–33 Mio. Euro und ein ROCE von 9–11 %.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht, bei Hawesko Holding ist am 12.08.2026.
Der Kurs von Hawesko Holding lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 18,450EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.
17 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 17,100EUR das entspricht einem Minus von -7,32 % seit der Veröffentlichung.
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