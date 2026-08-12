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    INDUS Holding H1: Wachstum in allen drei Segmenten

    INDUS überzeugt mit einem dynamischen Halbjahr: kräftiges Wachstum in allen Segmenten, starkem Ergebnistreiber Materials Solutions und optimistischem Ausblick bis 2026.

    INDUS Holding H1: Wachstum in allen drei Segmenten
    Foto: INDUS Holding AG
    • **Starkes Halbjahr:** Der Umsatz stieg um 15,4 % auf 965,2 Mio. EUR, das bereinigte EBITA erhöhte sich auf 123,5 Mio. EUR. Die EBITA-Marge verdoppelte sich nahezu auf 12,8 %, das Ergebnis je Aktie stieg auf 2,49 EUR.
    • **Wachstum in allen drei Segmenten:** Engineering legte beim Umsatz um 7,7 % zu, Infrastructure steigerte das Ergebnis um 30,2 % und Materials Solutions erhöhte den Umsatz deutlich auf 376,6 Mio. EUR.
    • **Materials Solutions als besonderer Ergebnistreiber:** Die außergewöhnliche Marktentwicklung und stark gestiegenen Preise für Wolframcarbid führten zu einem EBITA von 84,5 Mio. EUR nach 23,1 Mio. EUR im Vorjahr. Das Unternehmen erwartet jedoch künftig steigende Materialkosten und möglicherweise sinkende Margen.
    • **Auftragseingang deutlich verbessert:** Der konzernweite Auftragseingang stieg um 22,5 % auf 1,104 Mrd. EUR; die Book-to-bill-Ratio lag bei 1,14. Damit erhöhte sich die Nachfrage in allen drei Segmenten.
    • **Cashflow durch höheres Working Capital belastet:** Der Free Cashflow lag im ersten Halbjahr bei -36,9 Mio. EUR, erreichte im zweiten Quartal jedoch positive 37,2 Mio. EUR. Das Working Capital stieg vor allem wegen der höheren Wolframcarbid-Preise auf 627,0 Mio. EUR.
    • **Jahresprognose angehoben:** INDUS erwartet 2026 nun einen Umsatz von 1,90 bis 2,10 Mrd. EUR und ein adjusted EBITA von 220 bis 260 Mio. EUR. Die erwartete EBITA-Marge wurde auf 11,0 bis 13,0 % erhöht; der Free Cashflow soll mindestens ausgeglichen sein.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht, bei INDUS Holding ist am 12.08.2026.

    Der Kurs von INDUS Holding lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 30,78EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,23 % im Plus.
    Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.555,40PKT (+0,18 %).


    INDUS Holding

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    ISIN:DE0006200108WKN:620010
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