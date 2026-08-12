🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBechtle AktievorwärtsNachrichten zu Bechtle
    21 Aufrufe 21 0 Kommentare 0 Kommentare

    Bechtle zündet im Q2 den Wachstumsturbo – Prognose 2026 steigt

    Bechtle setzt im zweiten Quartal 2026 neue Bestmarken: kräftiges Wachstum bei Geschäftsvolumen, Umsatz und Ergebnis stärkt Prognose und Auftragslage deutlich.

    Bechtle zündet im Q2 den Wachstumsturbo – Prognose 2026 steigt
    Foto: D. Kerlekin/Snowfield Photography - picture alliance
    • Bechtle steigerte im zweiten Quartal 2026 das Geschäftsvolumen um 18,1 % auf 2,3 Mrd. € und den Umsatz um 16,5 % auf 1,7 Mrd. €.
    • Das Vorsteuerergebnis (EBT) erhöhte sich um 20,1 % auf 80,2 Mio. €; die EBT-Marge bezogen auf das Geschäftsvolumen blieb bei 3,5 %.
    • Der Auftragsbestand erreichte mit 3,5 Mrd. € zum Quartalsende ein neues Rekordniveau und verbessert die Planungssicherheit für das zweite Halbjahr.
    • Das Wachstum war breit getragen: Deutschland, Frankreich und Benelux wuchsen organisch jeweils um mehr als 10 %, während „Sonstiges Europa“ organisch um über 20 % zulegte.
    • Der operative Cashflow lag im ersten Halbjahr wegen eines temporär erhöhten Working Capitals bei -101,7 Mio. €; für das Gesamtjahr erwartet Bechtle weiterhin einen deutlich positiven Cashflow.
    • Bechtle erhöhte die Jahresprognose 2026: Das Geschäftsvolumen soll nun um mehr als 10 % wachsen, Umsatz und EBT jeweils um 5–10 % (zuvor jeweils niedrigere Zielspannen).

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht, bei Bechtle ist am 12.08.2026.

    Der Kurs von Bechtle lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 36,77EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +2,00 % im Plus.
    Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 32.273,19PKT (+0,07 %).


    Bechtle

    +2,33 %
    -3,12 %
    +18,00 %
    +15,14 %
    -10,72 %
    -15,13 %
    -41,60 %
    +113,64 %
    +613,95 %
    ISIN:DE0005158703WKN:515870
    Bechtle direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Exklusiv für wallstreetONLINE-Leser Eröffnen Sie bis zum 31.08.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie aus unserer Auswahl im Wert von 50 Euro geschenkt!





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Bechtle zündet im Q2 den Wachstumsturbo – Prognose 2026 steigt Bechtle setzt im zweiten Quartal 2026 neue Bestmarken: kräftiges Wachstum bei Geschäftsvolumen, Umsatz und Ergebnis stärkt Prognose und Auftragslage deutlich.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     