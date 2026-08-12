Bechtle zündet im Q2 den Wachstumsturbo – Prognose 2026 steigt
Bechtle setzt im zweiten Quartal 2026 neue Bestmarken: kräftiges Wachstum bei Geschäftsvolumen, Umsatz und Ergebnis stärkt Prognose und Auftragslage deutlich.
Foto: D. Kerlekin/Snowfield Photography - picture alliance
- Bechtle steigerte im zweiten Quartal 2026 das Geschäftsvolumen um 18,1 % auf 2,3 Mrd. € und den Umsatz um 16,5 % auf 1,7 Mrd. €.
- Das Vorsteuerergebnis (EBT) erhöhte sich um 20,1 % auf 80,2 Mio. €; die EBT-Marge bezogen auf das Geschäftsvolumen blieb bei 3,5 %.
- Der Auftragsbestand erreichte mit 3,5 Mrd. € zum Quartalsende ein neues Rekordniveau und verbessert die Planungssicherheit für das zweite Halbjahr.
- Das Wachstum war breit getragen: Deutschland, Frankreich und Benelux wuchsen organisch jeweils um mehr als 10 %, während „Sonstiges Europa“ organisch um über 20 % zulegte.
- Der operative Cashflow lag im ersten Halbjahr wegen eines temporär erhöhten Working Capitals bei -101,7 Mio. €; für das Gesamtjahr erwartet Bechtle weiterhin einen deutlich positiven Cashflow.
- Bechtle erhöhte die Jahresprognose 2026: Das Geschäftsvolumen soll nun um mehr als 10 % wachsen, Umsatz und EBT jeweils um 5–10 % (zuvor jeweils niedrigere Zielspannen).
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht, bei Bechtle ist am 12.08.2026.
Der Kurs von Bechtle lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 36,77EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +2,00 % im Plus.
Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 32.273,19PKT (+0,07 %).
+2,33 %
-3,12 %
+18,00 %
+15,14 %
-10,72 %
-15,13 %
-41,60 %
+113,64 %
+613,95 %
Exklusiv für wallstreetONLINE-Leser Eröffnen Sie bis zum 31.08.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie aus unserer Auswahl im Wert von 50 Euro geschenkt!
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte