GESCO: Solide Halbjahresbilanz 2026 trotz schwieriger Bedingungen
GESCO startet 2026 mit Rückenwind: Deutlich mehr Aufträge, steigende Umsätze und kräftige Ergebniszuwächse untermauern die bestätigte Jahresprognose.
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- GESCO steigerte im ersten Halbjahr 2026 den Auftragseingang um 13,2 % auf 272,0 Mio. € und den Umsatz um 4,8 % auf 248,7 Mio. €; das Book-to-Bill-Ratio lag bei 1,09.
- Das operative Ergebnis (EBIT) erhöhte sich deutlich um 52,9 % auf 12,7 Mio. €, während das EBITDA um 32,5 % auf 21,8 Mio. € stieg.
- Das Konzernergebnis nach Anteilen Dritter wuchs um 72,1 % auf 7,8 Mio. €; das Ergebnis je Aktie stieg um 71,1 % auf 0,75 €.
- Das Segment Materials Refinement & Distribution entwickelte sich positiv: Auftragseingang plus 15,2 %, Umsatz plus 9,7 % und EBIT-Anstieg auf 6,5 Mio. €.
- Health Care & Life Science blieb aufgrund zurückhaltender Nachfrage unter Druck: Der Umsatz sank um 17,3 % auf 65,4 Mio. €, das EBIT um 13,1 % auf 6,0 Mio. €. Industrial Assets & Infrastructure legte dagegen deutlich zu.
- GESCO bestätigt die Jahresprognose 2026 und erwartet einen Umsatz von 515–530 Mio. € sowie ein Konzernergebnis nach Anteilen Dritter von 15–20 Mio. €.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht, bei GESCO ist am 12.08.2026.
Der Kurs von GESCO lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 13,750EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,36 % im Minus.
22 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 13,800EUR das entspricht einem Plus von +0,36 % seit der Veröffentlichung.
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