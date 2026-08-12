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    GESCO: Solide Halbjahresbilanz 2026 trotz schwieriger Bedingungen

    GESCO startet 2026 mit Rückenwind: Deutlich mehr Aufträge, steigende Umsätze und kräftige Ergebniszuwächse untermauern die bestätigte Jahresprognose.

    GESCO: Solide Halbjahresbilanz 2026 trotz schwieriger Bedingungen
    Foto: adobe.stock.com
    • GESCO steigerte im ersten Halbjahr 2026 den Auftragseingang um 13,2 % auf 272,0 Mio. € und den Umsatz um 4,8 % auf 248,7 Mio. €; das Book-to-Bill-Ratio lag bei 1,09.
    • Das operative Ergebnis (EBIT) erhöhte sich deutlich um 52,9 % auf 12,7 Mio. €, während das EBITDA um 32,5 % auf 21,8 Mio. € stieg.
    • Das Konzernergebnis nach Anteilen Dritter wuchs um 72,1 % auf 7,8 Mio. €; das Ergebnis je Aktie stieg um 71,1 % auf 0,75 €.
    • Das Segment Materials Refinement & Distribution entwickelte sich positiv: Auftragseingang plus 15,2 %, Umsatz plus 9,7 % und EBIT-Anstieg auf 6,5 Mio. €.
    • Health Care & Life Science blieb aufgrund zurückhaltender Nachfrage unter Druck: Der Umsatz sank um 17,3 % auf 65,4 Mio. €, das EBIT um 13,1 % auf 6,0 Mio. €. Industrial Assets & Infrastructure legte dagegen deutlich zu.
    • GESCO bestätigt die Jahresprognose 2026 und erwartet einen Umsatz von 515–530 Mio. € sowie ein Konzernergebnis nach Anteilen Dritter von 15–20 Mio. €.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht, bei GESCO ist am 12.08.2026.

    Der Kurs von GESCO lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 13,750EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,36 % im Minus.
    22 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 13,800EUR das entspricht einem Plus von +0,36 % seit der Veröffentlichung.


    GESCO

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