Hannover Rueck: Starkes Halbjahr – Gesamtjahresziel fest im Blick
Hannover Rück setzt ihren profitablen Wachstumskurs fort: Starke Ergebniszuwächse, robuste Kapitalbasis und verbesserte Kennzahlen untermauern das ambitionierte Gewinnziel für 2026.
Foto: Holger Hollemann - dpa
- Der Nettokonzerngewinn stieg im ersten Halbjahr 2026 um 7,0 % auf 1,4 Mrd. EUR; das EBIT erhöhte sich um 9,7 % auf 1,9 Mrd. EUR.
- Die Eigenkapitalrendite lag bei 21,5 %, während die Solvency-II-Kapitalbedeckungsquote mit 254 % weiterhin deutlich über dem Schwellenwert von 200 % blieb.
- In der Schaden-Rückversicherung lagen die Großschäden mit 784,7 Mio. EUR unter dem Erwartungswert von 1.024,6 Mio. EUR; die Schaden-Kostenquote verbesserte sich auf 83,2 %.
- Die Personen-Rückversicherung entwickelte sich erwartungsgemäß: Der Umsatz wuchs um 9,1 % auf 4,1 Mrd. EUR, das Serviceergebnis stieg um 7,5 % auf 478 Mio. EUR.
- Die Kapitalanlagen erhöhten sich auf 69,4 Mrd. EUR; die Kapitalanlagerendite erreichte 3,7 % und lag damit über dem Zielwert von rund 3,5 %.
- Hannover Rück bestätigt das Gewinnziel für 2026 von mindestens 2,7 Mrd. EUR; erwartet werden zudem eine Schaden-Kostenquote von unter 87 % und ein Personen-Rückversicherungs-Serviceergebnis von rund 925 Mio. EUR.
Der nächste wichtige Termin, Halbjahresfinanzbericht 2026, bei Hannover Rueck ist am 12.08.2026.
Der Kurs von Hannover Rueck lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 250,80EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,24 % im
Plus.
14 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 252,40EUR das entspricht einem Plus von +0,64 % seit der Veröffentlichung.
Der Index DAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 26.387,00PKT (-0,04 %).
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