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    Douglas: Q3 im Plan – Prognose für 2025/26 bestätigt

    Douglas navigiert durch ein herausforderndes Marktumfeld: Während Kernmärkte schwächeln, treiben E-Commerce, Cross-Channel-Services und Retail Media das Wachstum voran.

    Douglas: Q3 im Plan – Prognose für 2025/26 bestätigt
    Foto: Douglas Service GmbH
    • **Q3 2025/2026:** Der Umsatz sank um 2,0 % auf 987,8 Mio. Euro; das bereinigte EBITDA fiel um 19,4 % auf 127,5 Mio. Euro, die Marge lag bei 12,9 %.
    • **Neunmonatszeitraum:** Der Umsatz stieg leicht um 0,5 % auf 3,61 Mrd. Euro, während das bereinigte EBITDA um 9,0 % auf 577,3 Mio. Euro zurückging; die Marge betrug 16,0 %.
    • **Schwache Kernmärkte:** Deutschland, Frankreich und die Niederlande belasteten die Entwicklung deutlich; zusammen machen sie rund 60 % des Geschäfts aus. Zentral- und Osteuropa blieb dagegen ein wichtiger Wachstumstreiber.
    • **Verlagerung zu E-Commerce:** Der Online-Anteil nimmt weiter zu, konnte die schwächere Entwicklung im stationären Handel jedoch noch nicht vollständig ausgleichen. Cross-Channel-Services wuchsen um 18,2 %, das Retail-Media-Geschäft um 24 %.
    • **Strategische Anpassungen:** DOUGLAS will Preispositionierung, digitales Einkaufserlebnis und Omnichannel-Angebot stärken, exklusive Marken ausbauen und Filialen künftig strenger nach Profitabilität und Kundenfrequenz überprüfen.
    • **Prognose bestätigt:** Für 2025/2026 erwartet die Gruppe weiterhin ein Umsatzwachstum von 0–1 % auf 4,58–4,63 Mrd. Euro, eine bereinigte EBITDA-Marge von etwa 15,0 % und einen Nettoverschuldungsgrad von 3,0–3,5x.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung der Q3/9M 2025/2026 Ergebnisse, bei Douglas ist am 12.08.2026.

    Der Kurs von Douglas lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 8,1050EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -2,82 % im Minus.
    16 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 8,1000EUR das entspricht einem Minus von -0,06 % seit der Veröffentlichung.
    Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.555,40PKT (+0,18 %).


    Douglas

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