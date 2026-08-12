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    Masterflex: Umsatz und Ergebnis steigen – Prognose bestätigt

    Masterflex startet 2026 mit Rückenwind: Umsatz, Ergebnis und Auftragsbestand legen zu, während hohe Eigenkapitalquote und gezielte Investitionen die Basis für weiteres Wachstum stärken.

    Masterflex: Umsatz und Ergebnis steigen – Prognose bestätigt
    Foto: adobe.stock.com
    • **Umsatz gesteigert:** Der Konzernumsatz wuchs im ersten Halbjahr 2026 um 1,7 % auf 54,3 Mio. Euro. Wichtigster Wachstumstreiber war die Zielindustriegruppe „Life“, insbesondere Medizintechnik und Lebensmittelindustrie.
    • **Profitabilität verbessert:** Das operative EBIT stieg um 1,9 % auf 8,0 Mio. Euro; die operative EBIT-Marge erhöhte sich von 14,7 % auf 14,8 %.
    • **Konzernergebnis erhöht:** Das den Aktionären zurechenbare Konzernergebnis legte um 7,7 % auf 5,3 Mio. Euro zu; das Ergebnis je Aktie stieg von 0,51 auf 0,55 Euro.
    • **Auftragsbestand ausgebaut:** Der Auftragsbestand erhöhte sich zum 30. Juni 2026 auf 21,8 Mio. Euro nach 19,8 Mio. Euro zum Jahresende 2025 und signalisiert eine stabile Nachfragebasis.
    • **Solide Finanzlage trotz Investitionen:** Die Eigenkapitalquote blieb mit 73,3 % auf hohem Niveau. Investitionen, insbesondere in das neue Produktionswerk in Marokko, erhöhten jedoch die Nettoverschuldung auf 4,3 Mio. Euro.
    • **Jahresprognose bestätigt:** Für 2026 erwartet Masterflex weiterhin einen Umsatz von 103 bis 108 Mio. Euro und ein EBIT von 13 bis 16 Mio. Euro. Anlaufkosten für Marokko und weitere Wachstumsprojekte werden das Ergebnis zunächst leicht belasten.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht, bei Masterflex ist am 12.08.2026.

    Der Kurs von Masterflex lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 14,225EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -1,56 % im Minus.
    14 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 14,275EUR das entspricht einem Plus von +0,35 % seit der Veröffentlichung.


    Masterflex

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    ISIN:DE0005492938WKN:549293
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