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    GESCO Delivers Solid H1 2026 Results Despite Tough Conditions

    GESCO delivered a strong first half of 2026, with robust order growth, rising revenues and sharply improved earnings across its key business segments.

    GESCO Delivers Solid H1 2026 Results Despite Tough Conditions
    Foto: adobe.stock.com
    • GESCO’s order intake rose 13.2% year-on-year to €272.0 million in H1 2026, while revenue increased 4.8% to €248.7 million.
    • Earnings improved significantly: EBITDA increased 32.5% to €21.8 million and EBIT rose 52.9% to €12.7 million.
    • Group earnings after minority interests grew 72.1% to €7.8 million, while earnings per share increased 71.1% to €0.75.
    • Materials Refinement & Distribution performed strongly, with revenue up 9.7% to €122.0 million and EBIT rising to €6.5 million.
    • Industrial Assets & Infrastructure recorded the strongest growth, with order intake up 23.1%, revenue up 30.3% to €61.3 million, and EBIT up 46.7% to €3.6 million.
    • GESCO confirmed its 2026 guidance, targeting revenue of €515–530 million and group earnings after minority interests of €15–20 million.

    The next important date, Publication of the semi-annual financial report, at GESCO is on 12.08.2026.

    The price of GESCO at the time of the news was 13,750EUR and was down -0,36 % compared with the previous day.
    20 minutes after the article was published, the price was 13,800EUR this corresponds to a plus of +0,36 % since publication.


    GESCO

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    ISIN:DE000A1K0201WKN:A1K020
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    GESCO Delivers Solid H1 2026 Results Despite Tough Conditions GESCO delivered a strong first half of 2026, with robust order growth, rising revenues and sharply improved earnings across its key business segments.
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