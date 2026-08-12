GESCO Delivers Solid H1 2026 Results Despite Tough Conditions
GESCO delivered a strong first half of 2026, with robust order growth, rising revenues and sharply improved earnings across its key business segments.
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- GESCO’s order intake rose 13.2% year-on-year to €272.0 million in H1 2026, while revenue increased 4.8% to €248.7 million.
- Earnings improved significantly: EBITDA increased 32.5% to €21.8 million and EBIT rose 52.9% to €12.7 million.
- Group earnings after minority interests grew 72.1% to €7.8 million, while earnings per share increased 71.1% to €0.75.
- Materials Refinement & Distribution performed strongly, with revenue up 9.7% to €122.0 million and EBIT rising to €6.5 million.
- Industrial Assets & Infrastructure recorded the strongest growth, with order intake up 23.1%, revenue up 30.3% to €61.3 million, and EBIT up 46.7% to €3.6 million.
- GESCO confirmed its 2026 guidance, targeting revenue of €515–530 million and group earnings after minority interests of €15–20 million.
The next important date, Publication of the semi-annual financial report, at GESCO is on 12.08.2026.
The price of GESCO at the time of the news was 13,750EUR and was down -0,36 % compared with the previous day.
20 minutes after the article was published, the price was 13,800EUR this corresponds to a plus of +0,36 % since publication.
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