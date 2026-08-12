Wienerberger: Q2 2026 mit Rückenwind bei Infrastruktur & Renovierung
Trotz schwachem Wohnungsneubau und steigenden Kosten verzeichnet wienerberger 2026 ein kräftiges Umsatzplus – doch die Profitabilität gerät spürbar unter Druck.
Foto: Wienerberger AG
- Der Konzernumsatz stieg im zweiten Quartal 2026 um 13 % auf 1,4 Mrd. €; dazu trugen 7 % organisches Wachstum und 6 % aus Akquisitionen bei.
- Das operative EBITDA sank von 253 Mio. € auf 230 Mio. €, die Marge fiel von 20,3 % auf 16,3 %. Gründe waren der schwache Wohnungsneubau sowie höhere Kosten durch geopolitisch bedingte Inflation.
- Infrastruktur und Renovierung machen inzwischen mehr als 60 % des Konzernumsatzes aus und entwickelten sich robust, während der Wohnungsneubau besonders in Nordamerika und Großbritannien schwach blieb.
- Mit der Mehrheitsübernahme von Italcer sowie der Akquisition der NEWS Group stärkte wienerberger seine Position im Renovierungs- und Infrastrukturgeschäft.
- Das Ergebnis nach Steuern sank auf 31 Mio. € (Vorjahr: 103 Mio. €); der Free Cashflow lag bei 83 Mio. €, während die Nettoverschuldung auf 2,4 Mrd. € stieg.
- Für 2026 erwartet das Unternehmen ein operatives EBITDA von 700 Mio. €; Kostensenkungen und Effizienzmaßnahmen sollen die Belastungen durch den voraussichtlich weiterhin schwachen Wohnungsneubau abfedern.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Wienerberger ist am 12.08.2026.
Der Kurs von Wienerberger lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 21,010EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,10 % im
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13 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 21,030EUR das entspricht einem Plus von +0,10 % seit der Veröffentlichung.
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