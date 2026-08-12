Bike24 Holding wächst im Q2 2026 weiter – Europas Markt im Visier
BIKE24 tritt 2026 kräftig in die Pedale: Umsatz, Ergebnis und Kundenbasis wachsen zweistellig, neue Märkte starten – und die Prognose bleibt ambitioniert stabil.
Foto: adobe.stock.com
- Der Konzernumsatz stieg im zweiten Quartal 2026 um 20,1 % auf 96,1 Mio. Euro; das bereinigte EBITDA erhöhte sich um 15,8 % auf 5,9 Mio. Euro.
- Die lokalisierten Märkte entwickelten sich besonders dynamisch und wuchsen um 29,7 % auf 21,5 Mio. Euro; neue Webshops starteten in Dänemark, Slowenien und Irland.
- Im ersten Halbjahr 2026 erhöhte sich der Umsatz um 20,8 % auf 166,9 Mio. Euro, während das bereinigte EBITDA um 35,7 % auf 7,7 Mio. Euro zulegte.
- BIKE24 baute den Warenbestand gezielt auf 91,6 Mio. Euro aus, um die Warenverfügbarkeit und Lieferfähigkeit im zweiten Halbjahr sicherzustellen.
- Die Kundenbasis wuchs deutlich: Die Zahl der aktiven Kunden stieg um 21,7 % auf rund 1,24 Millionen, die Bestellungen nahmen um 22,3 % zu; zugleich sank die Rücksendequote auf 17,1 %.
- Die Prognose für 2026 wurde bestätigt: BIKE24 erwartet weiterhin einen Umsatz von 318 bis 332 Mio. Euro und ein bereinigtes EBITDA von 16 bis 20 Mio. Euro.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht, bei Bike24 Holding ist am 12.08.2026.
Der Kurs von Bike24 Holding lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 2,5750EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,19 % im
Plus.
15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 2,6800EUR das entspricht einem Plus von +4,08 % seit der Veröffentlichung.
+0,78 %
+4,69 %
+0,37 %
-7,04 %
-8,01 %
+1,93 %
-85,32 %
-85,67 %
Exklusiv für wallstreetONLINE User Eröffnen Sie bis zum 31.08.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie in unserer Auswahl im Wert von 50 Euro.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte