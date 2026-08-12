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    dpa-AFX Börsentag auf einen Blick

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    Dax nahe Rekordhoch

    Für Sie zusammengefasst
    • Dax verharrt nahe Rekordhoch ohne klare Impulse
    • US-Börsen geben nach Iran-Signalen moderat nach
    • Asiens Börsen überwiegend fester, Ölpreise weiter gestiegen
    dpa-AFX Börsentag auf einen Blick - Dax nahe Rekordhoch
    Foto: Dylan Calluy - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX)
    ------------------------------------------------------------------------------- AKTIEN
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    DEUTSCHLAND: - NAHE REKORDHOCH - Der Dax dürfte am Mittwoch zunächst unweit seines Rekordhochs von 26.504 Punkten auf der Stelle treten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Handelsstart 0,1 Prozent unter dem Vortagesschluss auf 26.366 Punkte. Tags zuvor hatte der Dax mit seinem neuen Rekord sein Jahresplus auf gut 8 Prozent ausgebaut. Klare Impulse fehlen nun, nachdem es im US-Handel etwas abwärtsgegangen war, sich die Märkte in Japan und Südkorea am Morgen aber erholt präsentieren. Die Ölpreise steigen allerdings etwas weiter an auf das höchste Niveau seit Ende Juli.

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    USA: - MODERATE VERLUSTE - Signale eines möglichen Fortschritts hinsichtlich einer Einigung im Iran-Krieg haben den Anlegern am US-Aktienmarkt am Dienstag nicht lange gereicht. Die wichtigsten Indizes schlossen im Minus. Der Leitindex Dow Jones Industrial sank um 0,34 Prozent auf 53.791,85 Punkte. Der marktbreite S&P 500 gab um 0,32 Prozent auf 7.728,20 Zähler nach. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 0,33 Prozent auf 29.525,48 Zähler nach unten. In der Gruppe der "Magnificent 7" waren die Alphabet-A-Aktien mit minus 3,8 Prozent auffallend schwach.

    ASIEN: - ÜBERWIEGEND GEWINNE - Die Börsen Asiens haben am Mittwoch vor wichtigen US-Inflationsdaten überwiegend zugelegt. Der japanische Leitindex Nikkei 225 stieg im späten Handel um 0,8 Prozent und der Kospi in Südkorea zog um 3,6 Prozent an. Der CSI-300-Index mit den wichtigsten Werten der Festlandbörsen stieg um 0,4 Prozent, während der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong um 1,2 Prozent nachgab.

    ^
    DAX 26.391,42 0,26% XDAX 26.366,12 0,13% EuroSTOXX 50 6.551,22 0,24% Stoxx50 5.548,17 0,13%

    DJIA 53.791,85 -0,34% S&P 500 7.728,20 -0,32% NASDAQ 100 29.525,479 -0,33% °

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    RENTEN:

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    Bund-Future 124,73 0,06% °

    DEVISEN:

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    Euro/USD 1,1535 -0,06% USD/Yen 159,41 0,08% Euro/Yen 183,89 0,02% °

    BITCOIN:

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    Bitcoin 63.709,18 0,26 (USD, Bitstamp)
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    ROHÖL:

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    Brent 89,50 +0,58 USD WTI 83,78 +0,58 USD °

    /mis

    DAX

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    +0,86 %
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    +9,67 %
    +67,63 %
    +67,15 %
    +147,03 %
    +240,07 %
    ISIN:DE0008469008WKN:846900

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Alphabet Aktie

    Die Alphabet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,48 % und einem Kurs von 345,1 auf Nasdaq (12. August 2026, 01:57 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Alphabet Aktie um -9,55 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,41 %.

    Die Marktkapitalisierung von Alphabet bezifferte sich zuletzt auf 1,76 Bil..

    Alphabet zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,4300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,1300 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 429,14USD. Von den letzten 7 Analysten der Alphabet Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 379,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 445,00USD was eine Bandbreite von +9,39 %/+28,44 % bedeutet.





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