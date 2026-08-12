TKMS erhöht Prognose und erwartet deutlich stärkeres Wachstum
- TKMS hebt Umsatzprognose auf zehn bis zwölf Prozent
- Wachstum bei Elektronik und Überwasserschiffen
- Auftragseingang sinkt, Auftragsbestand bleibt hoch
KIEL (dpa-AFX) - Der Marineschiffbauer TKMS wird für das laufende Geschäftsjahr optimistischer. Vor allem bei Atlas Electronics sowie bei Überwasserschiffen geht das Unternehmen von einem starken Wachstum aus, wie die Tochter des Industriekonzerns Thyssenkrupp am Mittwoch in Kiel mitteilte. Das U-Bootgeschäft dürfte hingegen moderat zulegen. 2025/26 (per Ende September) soll der Umsatz nun um 10 bis 12 Prozent steigen. Bislang hatte TKMS 2 bis 5 Prozent in Aussicht gestellt. Die bereinigte Marge auf das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) soll bis zu 6,5 Prozent erreichen. Hier standen bislang über 6 Prozent auf dem Zettel. Analysten erwarteten jedoch bereits eine Marge von 6,4 Prozent.
In den ersten neun Monaten stieg der Umsatz um 19 Prozent auf knapp 1,9 Milliarden Euro. Das bereinigte Ebit legte von 98 Millionen auf 110 Millionen Euro zu. Unter anderem höhere Verwaltungskosten drückten die entsprechende Marge um 0,3 Prozentpunkte auf 5,8 Prozent. Die Zahlen lagen über den Erwartungen der Analysten.
Der Auftragseingang ging hingegen deutlich zurück: von 8,6 auf 3,6 Milliarden Euro. Allerdings hatte TKMS im Vorjahr von zwei Großaufträgen profitiert. Der Auftragsbestand liegt bei rund 20 Milliarden Euro./nas/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ThyssenKrupp Aktie
Die ThyssenKrupp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,02 % und einem Kurs von 12,03 auf Lang & Schwarz (12. August 2026, 07:37 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ThyssenKrupp Aktie um -4,47 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,70 %.
Die Marktkapitalisierung von ThyssenKrupp bezifferte sich zuletzt auf 7,71 Mrd..
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 13,571EUR. Von den letzten 7 Analysten der ThyssenKrupp Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 11,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 16,000EUR was eine Bandbreite von -11,25 %/+29,08 % bedeutet.
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der damalige ceo - frau merz (sie hatte ihr arbeit gut gemacht und ist trotz verlängerung freiwillig gegangen, weil sie keinen rückhalt bei den gewerkschaften hatte) die die aufzugssparte für 17,20 mrd. € verkauft hat. war so clever und hat ca. 16% noch an tk elevator halkten können, so dass der verkauf zusätzlich nochmal ca. 3,4 mrd. € in die kassen spült. was in etws 45% des heutigen mk entspricht.
Die Anleger scheinen wieder in Schockstarre zu verfallen. Naja, warten wir mal ein paar Tage ab ....... dann kommen sie wieder aus ihren Löchern und reißen sich um die TK Aktien Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/wink.gif
„Die Börsennotierung ist die Zulassung, am Aktienmarkt gehandelt zu werden. Einen Börsengang plant das Unternehmen aktuell nicht.“ heißt es auf Handelsblatt