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    TKMS erhöht Prognose und erwartet deutlich stärkeres Wachstum

    Für Sie zusammengefasst
    • TKMS hebt Umsatzprognose auf zehn bis zwölf Prozent
    • Wachstum bei Elektronik und Überwasserschiffen
    • Auftragseingang sinkt, Auftragsbestand bleibt hoch
    TKMS erhöht Prognose und erwartet deutlich stärkeres Wachstum
    Foto: Arne Dedert - DPA

    KIEL (dpa-AFX) - Der Marineschiffbauer TKMS wird für das laufende Geschäftsjahr optimistischer. Vor allem bei Atlas Electronics sowie bei Überwasserschiffen geht das Unternehmen von einem starken Wachstum aus, wie die Tochter des Industriekonzerns Thyssenkrupp am Mittwoch in Kiel mitteilte. Das U-Bootgeschäft dürfte hingegen moderat zulegen. 2025/26 (per Ende September) soll der Umsatz nun um 10 bis 12 Prozent steigen. Bislang hatte TKMS 2 bis 5 Prozent in Aussicht gestellt. Die bereinigte Marge auf das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) soll bis zu 6,5 Prozent erreichen. Hier standen bislang über 6 Prozent auf dem Zettel. Analysten erwarteten jedoch bereits eine Marge von 6,4 Prozent.

    In den ersten neun Monaten stieg der Umsatz um 19 Prozent auf knapp 1,9 Milliarden Euro. Das bereinigte Ebit legte von 98 Millionen auf 110 Millionen Euro zu. Unter anderem höhere Verwaltungskosten drückten die entsprechende Marge um 0,3 Prozentpunkte auf 5,8 Prozent. Die Zahlen lagen über den Erwartungen der Analysten.

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    Der Auftragseingang ging hingegen deutlich zurück: von 8,6 auf 3,6 Milliarden Euro. Allerdings hatte TKMS im Vorjahr von zwei Großaufträgen profitiert. Der Auftragsbestand liegt bei rund 20 Milliarden Euro./nas/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ThyssenKrupp Aktie

    Die ThyssenKrupp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,02 % und einem Kurs von 12,03 auf Lang & Schwarz (12. August 2026, 07:37 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ThyssenKrupp Aktie um -4,47 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,70 %.

    Die Marktkapitalisierung von ThyssenKrupp bezifferte sich zuletzt auf 7,71 Mrd..

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 13,571EUR. Von den letzten 7 Analysten der ThyssenKrupp Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 11,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 16,000EUR was eine Bandbreite von -11,25 %/+29,08 % bedeutet.





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    Community Beiträge zu ThyssenKrupp - 750000 - DE0007500001

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Neubewertung von Thyssenkrupp durch den Konzernumbau. Die geplante Verselbstständigung von tk accelis und mögliche Erlöse aus Beteiligungsverkäufen werden als Kurstreiber und Hinweis auf stille Reserven gesehen. Kritiker verweisen auf schwache langfristige Kursentwicklung, marode Stahlstrukturen, Niedrigwasser, hohe Logistikkosten und Margendruck. Charttechnisch gilt der Ausbruch als noch unbestätigt; 12,50–12,60 € ist ein wichtiger Widerstand, Kursziele reichen bis 15–17 €.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber ThyssenKrupp eingestellt.

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    dpa-AFX
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