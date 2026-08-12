Im Fahrwasser von CoreWeave
Nebius-Aktie schießt hoch – doch heute kommt der entscheidende Zahlen-Test
Im Fahrwasser von CoreWeave hat die Aktie des niederländischen Neocloud-Anbieters Nebius heute kräftig zugelegt. Der CoreWeave-Konkurrent wird vor dem US-Börsenstart seine Bücher öffnen.
Im nachbörslichen Handel an der Nasdaq legte die Nebius-Aktie um fast acht Prozent zu, nachdem sie bereits gestern im regulären Handel mit einem Plus von fast fünf Prozent aus dem Handel gegangen war.
Ob die Vorschusslorbeeren für Nebius gerechtfertigt sind, wird sich heute zeigen. Das niederländische Unternehmen, das an der US-Technologiebörse Nasdaq notiert ist, wird seine Zahlen für das zweite Quartal 2026 am Mittwoch vor US-Börsenstart veröffentlichen. Um 14:00 Uhr mitteleuropäischer Zeit folgt die Telefonkonferenz. Nach dem Kurssprung ist die Messlatte hoch: Nun muss Nebius zeigen, ob der CoreWeave-Boom tatsächlich auf das eigene Geschäft übergesprungen ist.
CoreWeave hat im zweiten Quartal die Erwartungen der Wall Street übertroffen. Der Umsatz erreichte 2,58 Milliarden US-Dollar. Analysten hatten im Schnitt lediglich mit 2,56 Milliarden US-Dollar gerechnet. Auch beim Ergebnis fiel die Überraschung positiv aus. Der bereinigte Verlust je Aktie betrug 1,03 US-Dollar und lag somit unter den prognostizierten 1,20 US-Dollar. Die CoreWeave-Aktie stieg nach Börsenschluss um fast zehn Prozent – und zog Nebius mit.
Die entscheidende Botschaft steckt jedoch nicht nur in den Zahlen. "CoreWeave hat in diesem Quartal einen wichtigen Wendepunkt erreicht, da sich unsere Größe allmählich in einem wachsenden operativen Hebel niederschlägt", sagte Firmenchef und Mitgründer Michael Intrator.
Dieser operative Hebel macht auch Anleger auf Nebius aufmerksam. Beide Unternehmen gehören zu den sogenannten Neocloud-Anbietern. Sie stellen anderen Technologiekonzernen Hardware und Cloud-Kapazitäten für künstliche Intelligenz zur Verfügung. Die massiven KI-Investitionen der Branche sorgen für eine rasant steigende Nachfrage.
Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion