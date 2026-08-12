Nebius-Aktie schießt hoch – doch heute kommt der entscheidende Zahlen-Test

Im Fahrwasser von CoreWeave hat die Aktie des niederländischen Neocloud-Anbieters Nebius heute kräftig zugelegt. Der CoreWeave-Konkurrent wird vor dem US-Börsenstart seine Bücher öffnen.

Im nachbörslichen Handel an der Nasdaq legte die Nebius-Aktie um fast acht Prozent zu, nachdem sie bereits gestern im regulären Handel mit einem Plus von fast fünf Prozent aus dem Handel gegangen war. Ob die Vorschusslorbeeren für Nebius gerechtfertigt sind, wird sich heute zeigen. Das niederländische Unternehmen, das an der US-Technologiebörse Nasdaq notiert ist, wird seine Zahlen für das zweite Quartal 2026 am Mittwoch vor US-Börsenstart veröffentlichen. Um 14:00 Uhr mitteleuropäischer Zeit folgt die Telefonkonferenz. Nach dem Kurssprung ist die Messlatte hoch: Nun muss Nebius zeigen, ob der CoreWeave-Boom tatsächlich auf das eigene Geschäft übergesprungen ist.