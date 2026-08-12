Super Micro Aktie nach Zahlen gefragt – Gewinnsprung und Ausblick überraschen

Super Micro Computer hat mit seinen neuesten Quartalszahlen die Erwartungen beim Gewinn deutlich übertroffen und legte zugleich einen überraschend starken Ausblick vor. Die Super-Micro-Aktie stieg am Dienstag nachbörslich um 7,56 Prozent auf 33,99 US-Dollar.

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Die bereinigte Bruttomarge erreichte im Juni-Quartal 17,6 Prozent und übertraf damit sogar die erst im vergangenen Monat angehobene Prognosespanne von 15 bis 17 Prozent. Ursprünglich hatte Super Micro lediglich 8,2 bis 8,4 Prozent erwartet.

Beim Umsatz blieb Super Micro dagegen leicht hinter den Erwartungen zurück. Im vierten Geschäftsquartal erzielte das Unternehmen 11,1 Milliarden US-Dollar. Analysten hatten mit 11,6 Milliarden US-Dollar gerechnet. Gegenüber 5,8 Milliarden US-Dollar im Vorjahresquartal hat sich der Umsatz dennoch nahezu verdoppelt.

Unter dem Strich verdiente Super Micro 1,178 Milliarden US-Dollar, verglichen mit 195 Millionen US-Dollar ein Jahr zuvor. Der bereinigte Gewinn je Aktie erreichte 1,70 US-Dollar und übertraf damit die Analystenschätzung von 0,92 US-Dollar deutlich.

Auch der operative Cashflow fiel mit 747 Millionen US-Dollar positiv aus.

Mehr als 60 Milliarden US-Dollar an neuen Aufträgen

Für zusätzliche Zuversicht sorgt die Nachfrage nach KI-Infrastruktur. Nach Angaben von CEO Charles Liang gewann Super Micro im vergangenen Geschäftsjahr mehrere hundert zusätzliche Unternehmenskunden und verbuchte allein im Juni-Quartal neue Aufträge von mehr als 60 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen startete dadurch mit einem Rekord-Auftragsbestand in das neue Geschäftsjahr.

Gesamtjahr 2026 – Nettogewinn verdoppelt sich

Im gesamten Geschäftsjahr 2026 erzielte Super Micro einen Umsatz von 39,1 Milliarden US-Dollar. Im Vorjahr waren es lediglich 22 Milliarden US-Dollar. Der Nettogewinn verdoppelte sich von rund einer Milliarde auf 2,2 Milliarden US-Dollar.

Geschäftsjahr 2027– SMCI erwartet Umsatzsprung

Für das Geschäftsjahr 2027 prognostiziert Super Micro einen Umsatz zwischen 65 und 72 Milliarden US-Dollar. Bereits das erste Quartal soll mit 14,5 bis 15,5 Milliarden US-Dollar einen kräftigen Wachstumsschub bringen, was deutlich über dem FactSet-Konsens von 11,8 Milliarden US-Dollar liegt.

Auch beim bereinigten Gewinn je Aktie stellt das Unternehmen mit 1,01 bis 1,10 US-Dollar mehr in Aussicht als die von Analysten erwarteten 0,72 US-Dollar.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

Die Super Micro Computer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +8,31 % und einem Kurs von 29,72EUR auf Tradegate (12. August 2026, 08:10 Uhr) gehandelt.





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