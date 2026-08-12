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    Indus Holding steigert auch Auftragseingang deutlich

    Für Sie zusammengefasst
    • Indus steigert Auftragseingang auf 1,1 Milliarden
    • Gewinn steigt auf 62,2 Millionen Euro deutlich
    • Exportrestriktionen stützen Wolframcarbid-Preise
    Indus Holding steigert auch Auftragseingang deutlich
    Foto: INDUS Holding AG

    BERGISCH GLADBACH (dpa-AFX) - Die Beteiligungsgesellschaft Indus Holding hat den Auftragseingang im ersten Halbjahr deutlich gesteigert. Insgesamt gingen Bestellungen über 1,1 Milliarden Euro ein und damit über ein Fünftel mehr als vor einem Jahr, wie das Unternehmen am Mittwoch zur Vorlage der endgültigen Resultate des ersten Halbjahres mitteilte. Bereits Ende Juni hatte Indus auf Basis vorläufiger Halbjahreszahlen von einem deutlichen Wachstum des Umsatzes und des operativen Gewinns berichtet und die Jahresziele angehoben. Wie am Mittwoch nun auch mitgeteilt wurde, stieg der Gewinn unter dem Strich auf 62,2 Millionen Euro und damit auf mehr als das Doppelte.

    Indus Holding profitiert weiterhin im Zuge chinesischer Exportrestriktionen von einer weltweit angespannten Versorgungslage für den Werkstoff Wolframcarbid. Das Material ist sehr hart und verschleißfest und wird daher etwa in Schneidwerkzeuge und Bohrern verwendet. Zum Bereich Materials Solutions von Indus gehört auch der Hartmetall- und Werkzeughersteller Betek, der Verschleißwerkzeuge, Werkzeugsysteme und Verschleiß-Schutzlösungen für den Straßenbau, Bergbau, Spezialtiefbau und Agrartechnik produziert.

    "Uns ist sehr wohl bewusst, dass diese Entwicklung kein neues Normalniveau beschreibt. Derzeit lässt sich nicht absehen, wann und auf welcher Höhe sich die Preise für Wolframcarbid einpendeln werden", sagte der Vorstandsvorsitzende Johannes Schmidt laut Mitteilung. "Auf Jahressicht rechnen wir mit weiter steigenden Materialkosten, was zu einem Rückgang des Margenniveaus in diesem Bereich führen kann."/mis/stk

    INDUS Holding

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    ISIN:DE0006200108WKN:620010
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur INDUS Holding Aktie

    Die INDUS Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,54 % und einem Kurs von 31,48 auf Lang & Schwarz (12. August 2026, 07:49 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der INDUS Holding Aktie um -6,61 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +18,63 %.

    Die Marktkapitalisierung von INDUS Holding bezifferte sich zuletzt auf 839,14 Mio..

    Die letzten 1 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 41,00EUR.





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