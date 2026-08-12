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    Höhere Preise

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    Brenntag legt bei Umsatz und Gewinn im Quartal deutlich zu

    Für Sie zusammengefasst
    • Brenntag steigert Umsatz dank höherer Preise
    • Gewinn für Aktionäre steigt auf 179 Millionen Euro
    • Operatives Ebitda wächst um fast 39 Prozent
    Höhere Preise - Brenntag legt bei Umsatz und Gewinn im Quartal deutlich zu
    Foto: Brenntag SE

    ESSEN (dpa-AFX) - Der Chemikalienhändler Brenntag konnte im zweiten Quartal vor allem dank höherer Preise zulegen. Der Umsatz kletterte in den drei Monaten bis Ende Juni im Jahresvergleich um gut zehn Prozent auf knapp 4,3 Milliarden Euro, wie der Dax-Konzern am Mittwoch in Essen mitteilte. Unter dem Strich entfiel auf die Aktionäre ein Gewinn von 179 Millionen Euro. Im Vorjahr hatte Brenntag hier 42 Millionen Euro ausgewiesen. Das am Freitag erneut erhöhte Gewinnziel für das laufende Jahr bestätigte das Unternehmen. Zudem fiel das Ergebnis für das zweite Quartal etwas besser aus als der vorläufige Wert.

    Für 2026 peilt Brenntag aufgrund eines guten Starts in das dritte Quartal einen bereinigten Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (operatives Ebitda) von 1,35 bis 1,45 Milliarden Euro an. Im zweiten Quartal steigerte der Konzern das operative Ergebnis um fast 39 Prozent auf 463 Millionen Euro. Zum Plus trug auch der Sparkurs des Unternehmens bei./mne/mis

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Brenntag Aktie

    Die Brenntag Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,14 % und einem Kurs von 63,17 auf Lang & Schwarz (12. August 2026, 07:49 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Brenntag Aktie um -2,98 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +11,04 %.

    Die Marktkapitalisierung von Brenntag bezifferte sich zuletzt auf 8,93 Mrd..

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 54,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 44,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 57,00EUR was eine Bandbreite von -28,92 %/-7,92 % bedeutet.





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