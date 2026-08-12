Delignit: Starkes Halbjahr – Umsatz und Ergebnis höher, Prognose bestätigt
Delignit setzt seinen Wachstumskurs fort: Deutlich steigende Umsätze, überproportionales EBITDA-Plus und eine robuste Finanzlage untermauern die bestätigte Jahresprognose.
Foto: adobe.stock.com
- Der Konzernumsatz stieg im ersten Halbjahr 2026 um 12,0 % auf 37,8 Mio. € (Vorjahr: 33,7 Mio. €).
- Das EBITDA erhöhte sich überproportional um 23,1 % auf 2,6 Mio. €; die EBITDA-Marge verbesserte sich von 6,2 % auf 6,8 %.
- Wichtigster Wachstumstreiber war der Bereich „Technological Applications“, dessen Umsatz sich nahezu verdoppelte auf 7,8 Mio. € (Vorjahr: 4,0 Mio. €).
- Der Automotive-Bereich blieb trotz volatiler Marktbedingungen stabil und erzielte 30,0 Mio. € Umsatz, leicht über dem Vorjahresniveau.
- Die Finanzlage blieb solide: Die Eigenkapitalquote lag zum 30. Juni 2026 bei 71,9 %, der Nettofinanzsaldo bei 5,3 Mio. €.
- Delignit bestätigt die Prognose für 2026: 68 Mio. € Konzernumsatz und eine EBITDA-Marge zwischen 7 % und 8 %.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresabschluss, bei Delignit ist am 13.08.2026.
Der Kurs von Delignit lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 2,5600EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +4,92 % im
Plus.
16 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 2,5700EUR das entspricht einem Plus von +0,39 % seit der Veröffentlichung.
+5,74 %
+11,21 %
+9,40 %
-3,03 %
+5,79 %
-46,22 %
-71,95 %
-28,28 %
-74,20 %
Exklusiv für wallstreetONLINE-Leser Eröffnen Sie bis zum 31.08.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie aus unserer Auswahl im Wert von 50 Euro geschenkt!
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte