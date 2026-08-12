BERNSTEIN RESEARCH stuft LOREAL auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat L'Oreal auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 405 Euro belassen. Das organische Wachstum des Kosmetikkonzerns habe sich nach einer Schwächephase 2024/25 in den vergangenen zwölf Monaten wieder beschleunigt, während die Aktie in diesem Zeitraum unter dem Strich kaum von der Stelle gekommen sei, schrieb Callum Elliott in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Der Marktkonsens gehe für die nächsten zwei Jahre von einem sechsprozentigen organischen Wachstum aus. Das liege deutlich näher an den historischen Bestständen, als es der Aktienkurs vermuten lasse./rob/gl/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2026 / 16:04 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2026 / 01:00 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die L'Oreal Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,11 % und einem Kurs von 384,7EUR auf Lang & Schwarz (12. August 2026, 07:53 Uhr) gehandelt.



