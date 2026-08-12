Bechtle verdient mehr und baut Vorräte wegen Geschäftsbelebung deutlich aus
- Bechtle steigert Nettogewinn um gut ein Fünftel
- Vorräte wachsen stark für die Belebung des Geschäfts
- Umsatz und Vorsteuergewinn legen deutlich zu
NECKARSULM (dpa-AFX) - Der IT-Dienstleister Bechtle hat im zweiten Quartal auch unter dem Strich mehr verdient und rüstet sich mit einem deutlichen Ausbau der Vorräte für den Aufschwung der Geschäfte. Der Nettogewinn zog im Jahresvergleich um ein gutes Fünftel auf 57,8 Millionen Euro an, wie das MDax-Unternehmen am Mittwoch in Neckarsulm mitteilte. Aus dem operativen Geschäft flossen Finanzmittel in Höhe von 112,4 Millionen Euro ab. Ein Jahr zuvor war es ein Zufluss von 45,2 Millionen gewesen. Der Vorratsbestand sei durch die starke Belebung des Geschäfts - insbesondere im Juni - sehr deutlich erhöht worden, hieß es dazu vom Unternehmen. Im Gesamtjahr sei weiter mit einem deutlich positiven Zufluss von Mitteln aus dem Tagesgeschäft zu rechnen.
Bechtle hatte bereits mit den Eckdaten zum Abschneiden im Quartal Ende Juli die Jahresprognose angehoben. Der Umsatz war um 16,5 Prozent auf 1,73 Milliarden Euro nach oben geklettert, der Vorsteuergewinn um ein Fünftel auf 80,2 Millionen Euro. Im Gesamtjahr strebt Chef Thomas Olemotz nun bei beiden Kennziffern ein Wachstum zwischen 5 und 10 Prozent an./men/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bechtle Aktie
Die Bechtle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,33 % und einem Kurs von 36,90 auf Tradegate (12. August 2026, 08:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bechtle Aktie um -8,43 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +20,73 %.
Die Marktkapitalisierung von Bechtle bezifferte sich zuletzt auf 4,46 Mrd..
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 42,71EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 34,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 45,00EUR was eine Bandbreite von -4,23 %/+26,76 % bedeutet.
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Bechtle AG: Deutliches Wachstum bei Geschäftsvolumen und EBT im Q2, Prognose für Gesamtjahr erhöht
Neckarsulm, 28. Juli 2026 – Im zweiten Quartal 2026 hat sich die Bechtle AG nach vorläufigen Zahlen sehr erfolgreich entwickelt. Das Geschäftsvolumen liegt bei rund 2,27 Mrd. € und damit circa 18 % über Vorjahr. Der Umsatz erreichte rund 1,73 Mrd. €, das ist ein Wachstum von mehr als 16 % gegenüber Vorjahr. Das Wachstum im Geschäftsvolumen war erneut breit getragen von allen Segmenten und allen Kundengruppen. Auch das Vorsteuerergebnis hat sich sehr positiv entwickelt. Mit etwa 80 Mio. € verzeichnet der europäische IT-Dienstleister ein Plus von mehr als 20 % gegenüber dem Vorjahr und hat damit die Markterwartung sehr deutlich übertroffen. Die Entwicklung im ersten Halbjahr hat gezeigt, dass Bechtle mit den unverändert herausfordernden Rahmenbedingungen in der IT-Branche bislang gut zurechtkommt.
Vor dem Hintergrund dieser positiven Entwicklung und einem Rekordniveau beim Auftragsbestand hat der Vorstand beschlossen, die Prognose für das Gesamtjahr 2026 deutlich anzuheben. Beim Geschäftsvolumen rechnet Bechtle nun mit einem Wachstum von mehr als 10 %. Beim Umsatz und beim EBT erhöht das Unternehmen die Prognose auf 5 % – 10 %.
|Prognose 2026
|neu
|bisher
|Geschäftsvolumen
|Mehr als 10 %
|5 % – 10 %
|Umsatz
|5 % – 10 %
|0 % – 5 %
|EBT
|5 % – 10 %
|0 % – 5
https://www.bechtle.com/ueber-bechtle/presse/pressemeldungen/2026/bechtle-staerkt-ki-kompetenz-durch-nvidia-ai-factory-specialization
https://www.bechtle.com/ueber-bechtle/presse/pressemeldungen/2026/bechtle-uebernimmt-betrieb-der-zentralen-it-plattform-der-bayerischen-justiz