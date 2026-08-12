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    Maue Konsumstimmung

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    Douglas verdient operativ deutlich weniger

    Für Sie zusammengefasst
    • Douglas spürt starkes Preisbewusstsein der Kunden
    • Umsatz sinkt um zwei Prozent auf 988 Millionen Euro
    • Bereinigtes Ebitda fällt deutlich um 19,4 Prozent
    Maue Konsumstimmung - Douglas verdient operativ deutlich weniger
    Foto: Douglas Service GmbH

    DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Die Parfümeriekette Douglas hat im dritten Geschäftsquartal 2025/26 weiter das Preisbewusstsein der Kunden zu spüren bekommen. Die Geschäftsentwicklung des Quartals sei maßgeblich von einer schwachen Marktdynamik in Deutschland, Frankreich und den Niederlanden sowie einem anhaltend starken Preiswettbewerb im europäischen Beauty-Handel beeinflusst worden, teilte das im SDax gelistete Unternehmen am Mittwoch in Düsseldorf mit. Die zuletzt Mitte Juni erneut gesenkte Prognose bestätigte Douglas.

    Der Umsatz sank in den drei Monaten per Ende Juni um 2,0 Prozent auf rund 988 Millionen Euro. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) sank deutlich um 19,4 Prozent auf 127,5 Millionen Euro. Branchenexperten hatten bei beiden Kennziffern etwas mehr auf dem Zettel.

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    Unter dem Strich verzeichnete Douglas einen Verlust von 2,6 Millionen Euro. Im Vorjahr wurde hier noch ein Gewinn von 17,3 Millionen Euro verbucht. Analysten hatten einen leichten Verlust erwartet./err/mis

    Douglas

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Douglas Aktie

    Die Douglas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,03 % und einem Kurs von 18.544 auf Ariva Indikation (11. August 2026, 21:59 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Douglas Aktie um -4,67 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,38 %.

    Die Marktkapitalisierung von Douglas bezifferte sich zuletzt auf 859,38 Mio..

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 10,571EUR. Von den letzten 7 Analysten der Douglas Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 8,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +0,25 %/+12,78 % bedeutet.





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