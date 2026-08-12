Douglas verdient operativ deutlich weniger

Unter dem Strich verzeichnete Douglas einen Verlust von 2,6 Millionen Euro. Im Vorjahr wurde hier noch ein Gewinn von 17,3 Millionen Euro verbucht. Analysten hatten einen leichten Verlust erwartet./err/mis

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Douglas Aktie

Die Douglas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,03 % und einem Kurs von 18.544 auf Ariva Indikation (11. August 2026, 21:59 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Douglas Aktie um -4,67 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,38 %.

Die Marktkapitalisierung von Douglas bezifferte sich zuletzt auf 859,38 Mio..

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 10,571EUR. Von den letzten 7 Analysten der Douglas Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 8,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +0,25 %/+12,78 % bedeutet.