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    Almonty Industries, CoreWeave Registered (A) & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen

    Almonty Industries, CoreWeave Registered (A) & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen
    Foto: nmann77 - stock.adobe.com

    🔎 Meistgesuchte Wertpapiere

    Was Anleger heute am meisten interessiert: Diese Titel wurden auf wallstreetONLINE besonders häufig gesucht. Dies ist ein klarer Hinweis auf gesteigertes Informationsbedürfnis oder spekulatives Interesse.

    Rang Wertpapier Forum News
    🥇 Nebius Group Registered (A) 💬 📰
    🥈 Super Micro Computer 💬 📰
    🥉 SK hynix 💬 📰
      The Platform Group 💬 📰
      DroneShield 💬 📰
      TUI 💬 📰

    💬 Meistdiskutierte Wertpapiere

    In diesen Foren geht heute richtig was ab: Die meistdiskutierten Wertpapiere liefern Einblick, worüber die Community aktuell am heftigsten debattiert.

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    Rang Wertpapier Beiträge Forum News
    🥇 Almonty Industries 122 💬 📰
    🥈 Effecten-Spiegel 41 💬 📰
    🥉 Atos Group 35 💬 📰
      mutares 24 💬 📰
      Micron Technology 19 💬 📰
      Energiekontor 19 💬 📰

    🔥 Heiße Aktien

    Diese Aktien werden heute besonders viel gehandelt – starke Kursbewegungen treffen auf hohes Volumen. Die wallstreetONLINE-Community hat sie klar im Blick.

    Rang Aktie Veränderung Forum News
    🥇 CoreWeave Registered (A) +15,16 % 💬 📰
    🥈 Nebius Group Registered (A) +8,11 % 💬 📰
    🥉 Super Micro Computer +7,43 % 💬 📰
    🟥 Daikin Kogyo -4,55 % 💬 📰
    🟥 clearvise -4,82 % 💬 📰
    🟥 Hawesko Holding -6,50 % 💬 📰
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