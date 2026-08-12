Almonty Industries, CoreWeave Registered (A) & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen
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🔎 Meistgesuchte Wertpapiere
Was Anleger heute am meisten interessiert: Diese Titel wurden auf wallstreetONLINE besonders häufig gesucht. Dies ist ein klarer Hinweis auf gesteigertes Informationsbedürfnis oder spekulatives Interesse.
|Rang
|Wertpapier
|Forum
|News
|🥇
|Nebius Group Registered (A)
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|Super Micro Computer
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|SK hynix
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|📰
|The Platform Group
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|DroneShield
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|TUI
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💬 Meistdiskutierte Wertpapiere
In diesen Foren geht heute richtig was ab: Die meistdiskutierten Wertpapiere liefern Einblick, worüber die Community aktuell am heftigsten debattiert.
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Präsentiert von
|Rang
|Wertpapier
|Beiträge
|Forum
|News
|🥇
|Almonty Industries
|122
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|📰
|🥈
|Effecten-Spiegel
|41
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|📰
|🥉
|Atos Group
|35
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|mutares
|24
|💬
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|Micron Technology
|19
|💬
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|Energiekontor
|19
|💬
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🔥 Heiße Aktien
Diese Aktien werden heute besonders viel gehandelt – starke Kursbewegungen treffen auf hohes Volumen. Die wallstreetONLINE-Community hat sie klar im Blick.
|Rang
|Aktie
|Veränderung
|Forum
|News
|🥇
|CoreWeave Registered (A)
|+15,16 %
|💬
|📰
|🥈
|Nebius Group Registered (A)
|+8,11 %
|💬
|📰
|🥉
|Super Micro Computer
|+7,43 %
|💬
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|🟥
|Daikin Kogyo
|-4,55 %
|💬
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|🟥
|clearvise
|-4,82 %
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|🟥
|Hawesko Holding
|-6,50 %
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Nebius Group Registered (A)
Wochenperformance: -9,34 %
Wochenperformance: -9,34 %
Platz 1
Super Micro Computer
Wochenperformance: +6,09 %
Wochenperformance: +6,09 %
Platz 2
SK hynix
Wochenperformance: -10,10 %
Wochenperformance: -10,10 %
Platz 3
The Platform Group
Wochenperformance: +8,42 %
Wochenperformance: +8,42 %
Platz 4
DroneShield
Wochenperformance: -5,48 %
Wochenperformance: -5,48 %
Platz 5
TUI
Wochenperformance: -6,92 %
Wochenperformance: -6,92 %
Platz 6
Almonty Industries
Wochenperformance: +0,51 %
Wochenperformance: +0,51 %
Platz 7
Effecten-Spiegel
Wochenperformance: 0,00 %
Wochenperformance: 0,00 %
Platz 8
Atos Group
Wochenperformance: -5,41 %
Wochenperformance: -5,41 %
Platz 9
mutares
Wochenperformance: -0,74 %
Wochenperformance: -0,74 %
Platz 10
Micron Technology
Wochenperformance: -3,06 %
Wochenperformance: -3,06 %
Platz 11
Energiekontor
Wochenperformance: -4,28 %
Wochenperformance: -4,28 %
Platz 12
CoreWeave Registered (A)
Wochenperformance: +12,64 %
Wochenperformance: +12,64 %
Platz 13
Nebius Group Registered (A)
Wochenperformance: -9,34 %
Wochenperformance: -9,34 %
Platz 14
Super Micro Computer
Wochenperformance: +6,09 %
Wochenperformance: +6,09 %
Platz 15
Daikin Kogyo
Wochenperformance: -4,02 %
Wochenperformance: -4,02 %
Platz 16
clearvise
Wochenperformance: -5,24 %
Wochenperformance: -5,24 %
Platz 17
Hawesko Holding
Wochenperformance: -5,01 %
Wochenperformance: -5,01 %
Platz 18
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