Die größten Aufsteiger der Woche vom 05.08.-12.08.2026 in der wO Community
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Liebe wallstreetONLINE Nutzer,
in wöchentlichen Abschnitten stellen wir Ihnen die Top15 Aufsteiger-Aktien unserer Community vor. Wir zeigen Ihnen die Werte, die innerhalb der letzten Woche den größten Zuwachs in der Aufmerksamkeit unserer Community verzeichneten. Oftmals handelt es sich um Werte, bei denen wichtige Ereignisse wie Adhocs eingetreten sind oder die Quartalszahlen anstehen. Schauen Sie gerne mal vorbei und diskutieren Sie mit.
Jeden Mittwoch um 8:00 stellen wir Ihnen die interessantesten Werte vor. Abonnieren Sie jetzt den Autor um stets auf dem Laufenden zu sein.
Viel Spaß beim Gebrauch dieser übersichtlichen, kumulierten Wertpapier Darstellung!
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NEL ASA
Monatsperformance: +1,49 %
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Platz 1
mutares
Monatsperformance: -1,28 %
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Platz 2
Siemens Energy
Monatsperformance: +6,59 %
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Platz 3
Verbio
Monatsperformance: -0,13 %
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Platz 4
POET Technologies
Monatsperformance: +6,15 %
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Platz 5
BRANICKS Group
Monatsperformance: -26,73 %
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Platz 6
Commerzbank
Monatsperformance: +2,87 %
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Platz 7
Kontron
Monatsperformance: -5,37 %
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Platz 8
Deutsche Telekom
Monatsperformance: +8,92 %
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Platz 9
The Payments Group Holding
Monatsperformance: -30,58 %
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Platz 10
Coreo
Monatsperformance: -17,71 %
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Platz 11
The Trade Desk Registered (A)
Monatsperformance: -31,17 %
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Platz 12
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