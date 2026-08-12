DAX auf Richtungssuche

Für eine direkte Fortsetzung der Rallye in Richtung 27.500 Punkte müsste der DAX auf Tagesbasis überzeugend über sein bisheriges Rekordhoch bei 26.445 Punkten steigen. Auf dem Weg zum übergeordneten Ziel von 26.740 Punkten dürfte dabei mit einem kurzen Zwischenstopp gerechnet werden.

US-Präsident Donald Trump hat als neue Bedingung für ein Friedensabkommen Reparationszahlungen des Iran gefordert. Das erschwert die Bemühungen um eine Wiedereröffnung der wichtigen Schifffahrtsstraße von Hormus zusätzlich. Beide Seiten befinden sich damit in einer Art Patt-Situation: Es geht vor allem darum, wer zuerst zu Zugeständnissen bereit ist. Diese Unsicherheit spiegelt sich auch an den wichtigsten Aktienindizes wider, die derzeit in einer richtungslosen Seitwärtsbewegung feststecken.

Wahrscheinlicher ist derzeit jedoch eine vorübergehende Abkühlung der Rallye. Fällt der DAX unter die Marke von 26.115 Punkten, könnte der Rückgang zunächst bis in den Bereich von 25.900 Punkten führen. Darunter rücken die Verlaufshochs aus Anfang dieses Jahres bei 25.507 Zählern in den Fokus.

Genau dieser Bereich könnte sich im Idealfall als Sprungbrett für die nächste große Rallyephase erweisen. Sollte der DAX dort Unterstützung finden und anschließend wieder nach oben drehen, könnten sich daraus überdurchschnittlich hohe Renditechancen ergeben.

Aktuelle Lage

DAX bei 26.395 Punkten

VDAX bei 15,74 signalisiert normale Nervosität

Fear& Greed Index bei 63 auf "GREED"

Tagesanalyse:

RSI: 71 - Buy MACD: 355 - Buy Insgesamt: Strong Buy MOM: Das Momentum auf Tagesbasis ist ins bullische Lager gewechselt Anlaufmarken nach oben bei 26.441 / 26.481 / 26.556 und 26.621 Punkten, nach unten bei 25.900 / 25.620 / 25.507 und 25.303 Punkten. Gaps bei 25.099 / 24.327 / 23.397 / 21.296 / 18.198 / 17.817 / 16.957 und 16.262 Punkten. Big Picture Langfristige Trendverläufe intakt - DAX markiert frische Jahreshochs - Inverse SKS-Formation erfolgreich aktiviert! - USA-Iran-Konflikt dauert an Ölknappheit weiter ein Problem! - Tech im Erholungsmodus! VDAX-New Angstlevel im Normbereich VDAX-New der Deutschen Börse (10. August 2026): Bei 15,74% (fallend) (Vortag: 15,39%). Über 17% kaum stärkere Abwärtsbewegung. Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%. (Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.) Handelsidee: 1. Stop-Buy-Order über 25.900 Punkten (Tagesbasis) platzieren, Stopp bei 25.430 Punkten. Kursziel bei 26.580 Punkten - AKTIV! 2. Stop-Sell-Order unter 25.300 Punkten (Tagesbasis) platzieren, Stopp bei 25.490 Punkten. Kursziel bei 24.099 Punkten Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab. Gewinne eigenständig mitnehmen. Maßgeblich für das Erreichen des Kursziels ist das genannte Kursziel im Underlying.

DAX Performance Index (Tageschart in Punkten) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DN362M Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 9,58 - 9,59 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 25.446,90 Punkte Basiswert: DAX-Performance-Index KO-Schwelle: 25.446,90 Punkte akt. Kurs Basiswert: 26.395,38 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: 26.580 Punkte Hebel: 27,45 Kurschance: + 25 Prozent Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU60QA Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 9,26 - 9,27 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 27.299,44 Punkte Basiswert: DAX-Performance-Index KO-Schwelle: 27.299,44 Punkte akt. Kurs Basiswert: 26.395,38 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 28,42 Kurschance: Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



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Haftungsausschluss

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