Aktie setzt Kaufsignal konsequent um

Auch die soliden Geschäftszahlen des vergangenen Quartals sprechen für die positive Entwicklung der Aktie und könnten zusätzlichen Rückenwind liefern. Übergeordnet befindet sich BlackRock bereits seit 2020 in einem intakten Aufwärtstrend. Aus technischer Sicht wäre sogar ein Anstieg in den Bereich um 1.323 US-Dollar möglich.

Anleger, die bereits in einer Long-Position engagiert sind, sollten ihre Verlustbegrenzung mindestens auf den Einstiegskurs von 1.060 US-Dollar nachziehen. Gleichzeitig besteht weiterhin die Möglichkeit, eine neue Kauf-Position aufzubauen. Das erste Kursziel liegt bei 1.168 US-Dollar, darüber wäre ein Anstieg bis auf glatt 1.200 US-Dollar denkbar.

Sollte es dagegen am Januarhoch bei 1.168 US-Dollar zu stärkeren Gewinnmitnahmen kommen, wäre zunächst ein Rücksetzer bis auf 1.072 US-Dollar möglich. Ein solcher Pullback könnte aus übergeordneter Sicht wiederum eine interessante Gelegenheit bieten, weitere Long-Positionen aufzubauen.

Trading-Strategie:

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LONG

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Market-Buy-Order : 1.143 US-Dollar

Kursziel : 1.200 US-Dollar

Renditechance via DN3V3Q : 45 Prozent

Anlagehorizont : 3 - 4 Wochen

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Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

BlackRock Inc. (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DN3V3Q Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 1,09 - 1,10 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 1.021,4627 US-Dollar Basiswert: BlackRock Inc. KO-Schwelle: 1.021,4627 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 1.143,80 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 1.200 US-Dollar Hebel: 9,11 Kurschance: + 45 Prozent Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU4D4X Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 1,30 - 1,31 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 1.295,03 US-Dollar Basiswert: BlackRock Inc. KO-Schwelle: 1.295,03 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 1.143,80 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 7,57 Kurschance: Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.