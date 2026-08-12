Index zeitweise überkauft

Für Anleger könnte ein solcher Rücksetzer gleichzeitig eine interessante Gelegenheit bieten, neue Long-Positionen aufzubauen. Das übergeordnete Kursziel liegt bei 6.745 Punkten. Gelingt anschließend eine erneute Aufwärtsbewegung, könnte sich daraus die nächste Rallyestufe entwickeln und entsprechend attraktive Renditechancen eröffnen. Eine passende Handelsidee mit dem dazugehörigen Call-Optionsschein wird im Anschluss vorgestellt.

Noch halten die Anleger ihre Positionen, weshalb der EuroStoxx 50 weiterhin nahe seinem Rekordhoch von 6.559 Punkten notiert. Allerdings hat die Aufwärtsbewegung der vergangenen Stunden deutlich an Kraft verloren. Sollte sich diese Entwicklung fortsetzen, wäre zunächst eine vorübergehende Korrektur in Richtung 6.475 und darunter bis in den Bereich von 6.410 Punkten möglich.

Insgesamt bleibt das Chartbild jedoch stabil und konstruktiv. Eine schnelle Einigung zwischen den USA und dem Iran könnte den europäischen Aktienmarkt zusätzlich antreiben. In diesem Fall könnte das übergeordnete Kursziel deutlich schneller erreicht werden. Darüber hinaus bietet die Konsolidierung aus Anfang dieses Jahres grundsätzlich Raum für noch höhere Kurse bis in den Bereich von rund 7.000 Punkten.

Trading-Strategie:

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LONG

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Buy-Limit-Order : 6.400 Punkte

Kursziel : 6.745 Punkte

Renditechance via DN1UU3 : 30 Prozent

Anlagehorizont : 1 - 2 Wochen

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Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

EuroStoxx 50-Index (Tageschart in Punkten) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DN1UU3 Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 6,57 - 6,58 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 5.896,126 Punkte Basiswert: EuroStoxx 50-Index KO-Schwelle: 5.896,126 Punkte akt. Kurs Basiswert: 6.552,55 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: 6.745 Punkte Hebel: 9,96 Kurschance: + 30 Prozent Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DN4ESC Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 6,51 - 6,52 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 7.197,522 Punkte Basiswert: EuroStoxx 50-Index KO-Schwelle: 7.197,522 Punkte akt. Kurs Basiswert: 6.552,55 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 10,02 Kurschance: Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.